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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Gonca YAĞCI, (DHA)
10.05.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Google, yapay zeka ile akciğer kanserini erken teşhis edebilecek

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Google, yapay zeka ile akciğer kanserini erken teşhis edebilecek

Teknoloji devi Google, kanserin çok erken evrelerini bile teşhis edebilecek yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.

Google, yapay zeka sisteminin, bilgisayarlı tomografi (CT) ile görülemeyen ve onkologların erken tanı koyamadığı hastalarda bile başarılı sonuçlar verdiğini iddia etti.

Cnet.com’un aktardığın göre, Google’dan üretim müdürü Dr Lily Peng, şirketin yıllık teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, özellikle akciğer kanserinin erken teşhisinde bu yapay zeka erken tanı sisteminin kullanılabileceğini söyledi.

Bunun bir derin öğrenme modeli olduğunu belirten Peng, bu sistemin her altı radyologdan beşinin fark edemeyeceği akciğerdeki doku bozukluklarını erkenden tespit edebildiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre akciğer kanseri dünyada en fazla ölümlü kanserlerin başında geliyor. Aynı zamanda en yaygın kanser türlerinden biri olarak biliniyor.

Ulusal Kanser Enstitüsü ve Kuzeybatı Üniversitesi’nden akciğer kanseri taramalarını kullanan Google, sinirsel ağları kullanarak kötü huylu tümörleri bir radyoloji uzmanının görebileceği düzeyde tanıyabiliyor.

Üretim müdürü Peng, tüm hastalardaki erken teşhisin yaşamalarını yüzde 40 oranında artırabileceğini; bunun da çok umut verici olduğunu söyledi. Peng ayrıca tıp alanından uzmanlarla bir araya gelerek bu teknolojiyi hastaların sağlıklarının geliştirilmesi için kullanabileceklerini kaydetti.

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