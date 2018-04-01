Google Wear OS geliştirici ön izlemesi yayında!

Google'ın yeni Wear OS üzerine yayınladığı geliştirici ön izlemesi, manuel yollarla indirilebilen bir güncelleme. Yayınlanan bu ön izleme, Wear OS'in Android P'nin özelliklerini barındıracağını gösteriyor. Ayrıca, Android Emulator üzerinde de geliştirmelere gidilmiş. Bunların yanı sıra Wear OS, bünyesinde Huawei Watch 2 Bluetooth ve Huawei Watch 2 Classic Bluetooth'u bulunduruyor.

Diğer dikkat çeken detay ise koyu temalar. Google, Wear OS'ten önce de Android Wear'da bildirimler ve sistem başlatıcısı bölümünde koyu temalar kullanıyordu. Wear OS geliştirici ön izlemesiyle beraber koyu temalar genel olarak cihaza hakim olacak. Açıklamalara göre koyu temalar, kullanıcılara, gelen bildirimlerin daha iyi görünmesini sağlayacak.

Batarya konusunda da Google, Wear OS'te yeniliğe gitmiş. Bu kapsamda, saat şarja bağlı olmadığı sürece arka planda uygulamalar çalışmayacak. Ayrıca, cihaz uzun süre şarja takılmadığında otomatik olarak Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları devre dışı kalacak.