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    Google uygulamaları bu telefonlarda artık çalışmayacak!

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 08:16 | Son Güncelleme:

    Eğer Android telefonunuza özel ROM'lar yüklemeye alışıksanız, hayatınız biraz zahmetli hale gelecek. Google, 16 Mart'tan sonra kurulmuş firmware'lere sahip doğrulanmamış cihazlarda kendi uygulamalarına erişimi engellemeye başladı.

    Eğer bu durumdan etkilendiyseniz, Google hesabınıza erişmeye çalıştığınızda "cihazınız doğrulanmamış" uyarısı alacaksınız. Bu yenilik, cihazınıza ROM yüklemenizi engellemeyecek, ama her yüklediğinizde cihaz kimliğinizi beyaz listeye ekletmeniz gerekecek.

    Şu an kişi başına beyaz listeye 100 cihaz kimliği ekleniyor. Yani eğer sık olarak cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlıyorsanız bir süre sonra bu limite takılabilirsiniz. Google bu şekilde "az titiz" olan markaları ve satıcıları dikkatli olmaya zorlamayı hedefliyor. Yani aslında bu hareket, Google hesabınızın güvenliği için alınmış bir önlem. Ancak ROM kullanıcıları çapraz ateşe maruz kalmış durumda.

    ROM kullanıcıları hala dikkatli hareket ederek bu engele takılmadan yaşayabilir. Eğer ROM değiştirme düzeninizi daha seyrek hale getirirseniz ve küçük güncellemeleri atlarsanız çok sorun yaşamazsınız. Ancak herkesin tamamen özgür olduğu bu alanın aniden sınırlamalara tabi tutulması birçok kullanıcının canını sıkacaktır.

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    Etiketler: uygulama , android , telefon
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