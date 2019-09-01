Google uyarıyor: iPhone sahiplerini bekleyen tehlike

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle uyarıyor: iPhone sahiplerini bekleyen tehlike
GeriTeknoloji Google uyarıyor: iPhone sahiplerini bekleyen tehlike
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
01.09.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Google uyarıyor: iPhone sahiplerini bekleyen tehlike

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google uyarıyor: iPhone sahiplerini bekleyen tehlike

Google'da çalışan güvenlik uzmanları, geliştirilen bir kötü niyetli yazılım aracılığıyla, Apple'ın iPhone marka akıllı telefonlarının en az iki yıl boyunca hacklenmeye çalışıldığına dair kanıtlar olduğunu ortaya çıkardı.

BBC'nin Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee'nin haberine göre saldırılar, birtakım internet sitelerine kötü niyetli yazılımlar yerleştirilerek iletişim bilgileri, fotoğraflar ve diğer veriler ele geçirilmeye çalışılarak yapıldı.

Google'ın çalışmalarına göre bu internet siteleri bir haftada binlerce kez tıklanan adresler.

Google'ın yeni güvenlik açıklarını bulmakla görevli Project Zero ekibinde çalışan İngiliz siber güvenlik uzmanı Ian Beer, hedef ayrımı gözetilmeden saldırıların yapıldığını belirtti.

Beer aynı zamanda, hacklenen sitelerin ziyaret edilmesinin sunucuların istismar edilerek cihazlara saldırılması için yeterli olduğunu, saldırganların başarılı olması takdirinde ise cihazı takip eden bir yazılımın yerleştirildiğini söyledi.

Beer ve ekibine göre saldırganlar, çoğunluğu internet tarayıcısı Safari olmak üzere Apple cihazlardaki 12 güvenlik açığını kullanarak saldırıları gerçekleştirdi.

Siber güvenlik uzmanı Beer, bir kişinin iPhone cihazına erişimin sağlandığı anda adres rehberinden GSP konumuna kadar çok sayıda verisine ulaşıldığını, bu verilerin 60 saniyede bir başka sunucuya aktarıldığını söyledi.

Yerleştirilen kötü yazılımın Instagram, WhatsApp, Telegram, Gmail ve Hangouts gibi uygulamalardaki verilere de ulaştığı belirtildi.

Apple, BBC'ye konuyla ilgili yorumda bulunmak istemediğini aktardı.

Güvende misiniz?

Apple, bu durumu düzeltmek için Şubat ayında telefon yazılımı iOS'a bir güncelleme geçti.

Eğer siz de bu güncellemeyi gerçekleştirdiyseniz güvendesiniz demek, bunun için iOS'un 12.4.1 sürümünü kullanmalısınız. Yoksa telefonunuzu ayarlardan güncelleyebilirsiniz.

Google, Apple'ı bu açıktan 1 Şubat'ta haberdar etti. Bunun üzerine Apple altı gün içinde bir yama yayımladı.

Beer, bu saldırının ardında kimlerin olabileceğine dair bir spekülasyonda bulunmazken bu kötü yazılımların arkasında siber suçluların olduğu düşünülüyor. Bu saldırılar sonucu elde edilen verilerin birkaç milyon dolara satılabileceği biliniyor.

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?