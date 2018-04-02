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    Google URL kısaltma servisini kapatıyor!

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Google'ın ünlü URL kısaltma servisi goo.gl 13 Nisan'dan itibaren kullanıma kapatılıyor. Bu tarihten önce URL'leri kısaltanlar ise 30 Mart 2019 tarihine kadar kullanmaya devam edecekler.

    İnternet dünyasında Google'ın neredeyse her alanda bir servisi bulunuyor. Bu servislerden biri olan Goo.gl 13 Nisan'dan itibaren kapatılıyor. 9 yıldır kullanıcılara hizmet veren servisin kullanım amacı ise uzun URL'lere sahip sitelerin linklerini kısaltmak. Çünkü bu siteleri Instagram, YouTube veya Twitter'da paylaşırsanız görüntü açısından güzel durmuyor. Bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için kullanıcılar Goo.gl kullanıyordu. 

    Google, Goo.gl yerine Firebase Dynamic Link isimli bir servis getiriyor. Bu serviste aynı Goo.gl'de olduğu gibi linkleri kısaltmaya yarıyor. Ancak bu servis Goo.gl'ye göre çok daha gelişmiş. Android ve iOS işletim sistemlerinde ilgili uygulama yüklü ise linke tıkladığınızda açabiliyor. Uygulama yüklü değil ise sizi yükleme ekranına yönlendiriyor.

    Etiketler: kapatıyor , Link kısaltma servisi , Firebase Dynamic Links
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