Google Türkiye'den Internot Olmaya Var mısın projesi
Çocukların internetin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmek için karşılaştıkları çeşitli olay ve durumlarda bilinçli kararlar vermelerinin büyük önem taşıdığına inancıyla yola çıkan Google Türkiye, uzun yıllardır sürdürdüğü çabalara bir halka daha eklemek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun işbirliği ile hayata geçirdiği “Internot Olmaya Var mısın?” platformunu duyurdu.
Projenin tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.
Dijital dünya çocuklarıyla anne-babalar arasında diyalog köprüsü
Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik “Internot olmaya var mısın?” projesinin bir diğer önemli hedefi ise dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak.
“Internot olmaya var mısın?” projesinin üç temel öğesi bulunuyor. Çocuklar için dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland”da, çocuklar İnternotları farkli oyun kurgularinda takip ederek bilinçleniyor, bilgileniyor ve yaratıcılıklarını kullanarak güvenlik alanlarını oluşturarak dijital vatandaşlığın temel ilkelerini öğreniyorlar. Proje kapsamında ayrıca kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireyler tarafından imzalanması beklenen “Internot Olmaya Var mısın Taahhüdü” yer alıyor.
İnternot olmanın ilkeleri
”Internot Olmaya Var mısın?” platformunda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen önemli beceri ve davranışlar arasında aşağıdaki başlıklar yer alıyor;
· İnternette paylaşım yaparken özenli olmak
· Çevrimiçi dünyada olusabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek
· Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak
· Internet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak
· Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak
Anadolu’nun İnternotları ile bir araya gelinecek
“Internot Olmaya Var mısın?” projesi çerçevesinde İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 10 ilde düzenlenecek etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle