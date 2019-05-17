Google Translatotron ile sesiniz de yabancı dile çevrilecek!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle Translatotron ile sesiniz de yabancı dile çevrilecek!
GeriTeknoloji Google Translatotron ile sesiniz de yabancı dile çevrilecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
17.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Google Translatotron ile sesiniz de yabancı dile çevrilecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google Translatotron ile sesiniz de yabancı dile çevrilecek!

Google Translate, 7'den 70'e pek çok kişinin başvurduğu bir dil çeviri platformu. Ancak Google, her geçen gün bu uygulamasını geliştirse de, bu kez hazırladığı yeni sistem, pek çok kullanıcıya 'çılgınca' gelecek. Şirket, Google Translatotron adı altında bir uygulama üzerinde çalışıyor. Hayata geçtiğinde siz ona Türkçe seslendiğinizde, sizin sesinizle karşı tarafa İngilizce konuşacak!

Günümüzde dil bilmemek, artık eskisi kadar büyük bir kayıp değil; özellikle de yazılı çeviri yapabilen platformlar oldukça gelişirken, Google Translate ise çeviri yapmada hiç olmadığı kadar başarılı. Ancak şirket, Google Translate ile de yetinmek niyetinde değil ve artık sesinizi de kullanarak birebir çeviri yapmaya olanak veren Google Translatotron platformu üzerinde çalışıyor.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Google Translatotron, ses verisini alarak bunu bir spektrogram, yani frekansların görsel bir temsili olarak işliyor. Ardından hedef dilde yeni bir spektrogram oluşturuluyor. Böylece minimum anlam kaybıyla çok hızlı bir çeviri gerçekleşiyor. Araç, istendiğinde bir ses kodlayıcı bileşeniyle çalışabiliyor, böylece konuşanın sesi korunabiliyor. Çeviri sesi biraz robotu andırsa da, sesinizin belirli özelliklerini koruyor. 

Bu sistem sayesinde çeviri esnasında meydana gelecek anlam bozukluklarını da minimuma indirecek olan Google, aynı zamanda özel olarak geliştirilen kodlama bileşeniyle beraber konuşmasının belirli ses özelliklerini de koruyacak.

Google Translatotron ile sesiniz de yabancı dile çevrilecek

Google'ın Translatotron platformunu ne zaman kullanıcılara sunacağı ise belirsizliğini koruyor. 

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?