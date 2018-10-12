Google Translate'in dil desteği genişliyor

Dünya devi Google'ın tercüman servisi Google Translate'in dil desteği genişliyor.

12 Ekim 2018 - 10:07:07 Hürriyet Haber

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Google Translate ile günlük 143 milyar kelimenin çevrildiği de, belirten yetkililer, bugün popüler çeviri hizmetine Kamera desteğine yeni diller ekledi. Bildiğiniz üzere Translate üzerinden kullanıcılar telefonunun kamerasıyla yazılı metinleri rahatlıkla çevirebiliyor. Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte Kamera çeviri özelliği yeni diller ile zenginleştirildi.

Kamera çeviri özelliğine eklenen diller ise; Arapça, Taylandca, Vietnamca, Hintçe, Bengalce, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Nepalce, Pencap, Tamil ve Telugu olarak açıklandı.

Böylece iOS ve Android kullanıcıları yukarıdaki belirtilen dillerde kamera yardımıyla tek bir hamle ile çeviri yapabilecekler. İlerleyen günlerde dil desteğini daha da artırmak isteyen Google, farklı dilde konuşan insanların birbirleri ile daha kolay iletişime girmesine olanak sağlayacak.