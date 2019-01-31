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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.01.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Google Translate çevirilerdeki cinsiyet ön yargısını yıkmaya çalışıyor

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Google Translate çevirilerdeki cinsiyet ön yargısını yıkmaya çalışıyor

Google Translate geliştirme ekibinin başında bulunan Macduff Hughes, çeviri sonuçlarında sıkça karşılaştıkları ‘’kelimelerin cinsiyeti’’ ve ‘’ön yargılı çeviri’’ sorunlarını çözmek için yeni çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

2016 yılında istatiksel verilerle öğrenme kabiliyetine sahip yeni bir sisteme geçiş yapan Google Translate, kullanıcıların sıklıkla yaşadığı fiil zamanı hatalarının ve kelime sıralarındaki karmaşanın önüne geçmeyi büyük oranda başarmıştı. Ancak şimdi karşılarında çok daha ciddi bir sorun var; dilden dile farklılık gösteren, toplumlarda bir cinsiyetle özdeşleşen ön yargılı kelimeler...

İlk Denemeler Türkçe – İngilizce Çevirilerde Yapılıyor

Yapay zeka teknolojisi ile sürekli olarak öğrenen ve gelişim gösteren yeni bir sistem üzerinde çalışan Google Translate ekibi, konuyla ilgili ilk denemelerini de Türkçe - İngilizce çeviriler üzerinde yapıyor. Çalışmaya bir örnek vermek gerekirse; daha önce dilimizde ‘’o bir doktor’’ yazıp İngilizce’sini öğrenmek isteyen bir kullanıcının karşısına sadece ‘’he is a doctor’’ sonucu çıkıyordu.

Hughes, bunu toplumumuzda doktor kelimesinin daha çok erkek cinsiyetiyle özdeşleşmesine bağladıklarını ifade ediyor. Buna göre hemşire kelimesi de sistemde benzer şekilde kadın cinsiyetiyle özdeşleşiyor. Geliştirilen yeni sistemle birlikte artık kelimelerdeki bu cinsiyetçi ön yargılar yıkılıyor ve kullanıcıların karşısına ‘’he is a doctor’’ ve alternatifi olarak ‘’she is a doctor’’ sonuçları aynı anda çıkıyor.

Yeni Jargonlar Sonuçları Olumsuz Yönde Etkiliyor

Google Translate geliştiricilerinin ön yargılı kelimeler dışındaki bir problemi de günlük hayatta kullanılan dilin giderek yozlaşması. Yapılan araştırmalar, özellikle sosyal medyanın ve dijital iletişim platformlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, kadınlar ve erkekler arasında yeni konuşma jargonları geliştiğini ve genel olarak dil kurallarının önemsenmediğini ortaya koyuyor.

Bu da çeviri hizmeti almak isteyen kullanıcıların sıkça anlatım bozukluğu yaparak yanlış sonuçlar almasına yol açıyor. Konuyla ilgili de çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Hughes ve ekibi, yakın zamanda yeni yapay zeka sistemleriyle birlikte, bu yeni jargonları da algılayıp kullanıcılara kusursuza yakın çeviri sonuçları sunabileceklerini belirtiyor.

Şinasi Furkan Avcı
twitter.com/snsfrknvc

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