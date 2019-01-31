Google Translate çevirilerdeki cinsiyet ön yargısını yıkmaya çalışıyor
Google Translate geliştirme ekibinin başında bulunan Macduff Hughes, çeviri sonuçlarında sıkça karşılaştıkları ‘’kelimelerin cinsiyeti’’ ve ‘’ön yargılı çeviri’’ sorunlarını çözmek için yeni çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
2016 yılında istatiksel verilerle öğrenme kabiliyetine sahip yeni bir sisteme geçiş yapan Google Translate, kullanıcıların sıklıkla yaşadığı fiil zamanı hatalarının ve kelime sıralarındaki karmaşanın önüne geçmeyi büyük oranda başarmıştı. Ancak şimdi karşılarında çok daha ciddi bir sorun var; dilden dile farklılık gösteren, toplumlarda bir cinsiyetle özdeşleşen ön yargılı kelimeler...
İlk Denemeler Türkçe – İngilizce Çevirilerde Yapılıyor
Yapay zeka teknolojisi ile sürekli olarak öğrenen ve gelişim gösteren yeni bir sistem üzerinde çalışan Google Translate ekibi, konuyla ilgili ilk denemelerini de Türkçe - İngilizce çeviriler üzerinde yapıyor. Çalışmaya bir örnek vermek gerekirse; daha önce dilimizde ‘’o bir doktor’’ yazıp İngilizce’sini öğrenmek isteyen bir kullanıcının karşısına sadece ‘’he is a doctor’’ sonucu çıkıyordu.
Hughes, bunu toplumumuzda doktor kelimesinin daha çok erkek cinsiyetiyle özdeşleşmesine bağladıklarını ifade ediyor. Buna göre hemşire kelimesi de sistemde benzer şekilde kadın cinsiyetiyle özdeşleşiyor. Geliştirilen yeni sistemle birlikte artık kelimelerdeki bu cinsiyetçi ön yargılar yıkılıyor ve kullanıcıların karşısına ‘’he is a doctor’’ ve alternatifi olarak ‘’she is a doctor’’ sonuçları aynı anda çıkıyor.
Yeni Jargonlar Sonuçları Olumsuz Yönde Etkiliyor
Google Translate geliştiricilerinin ön yargılı kelimeler dışındaki bir problemi de günlük hayatta kullanılan dilin giderek yozlaşması. Yapılan araştırmalar, özellikle sosyal medyanın ve dijital iletişim platformlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, kadınlar ve erkekler arasında yeni konuşma jargonları geliştiğini ve genel olarak dil kurallarının önemsenmediğini ortaya koyuyor.
Bu da çeviri hizmeti almak isteyen kullanıcıların sıkça anlatım bozukluğu yaparak yanlış sonuçlar almasına yol açıyor. Konuyla ilgili de çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Hughes ve ekibi, yakın zamanda yeni yapay zeka sistemleriyle birlikte, bu yeni jargonları da algılayıp kullanıcılara kusursuza yakın çeviri sonuçları sunabileceklerini belirtiyor.
Şinasi Furkan Avcı
twitter.com/snsfrknvc
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