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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Google Stadia hizmeti Wi-Fi bağlantısıyla kullanılabilecek

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Google Stadia hizmeti Wi-Fi bağlantısıyla kullanılabilecek

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Google, çok yakında dünyanın en büyük bulut tabanlı oyun platformu olan Google Stadia hizmetini kullanıcılara sunacak. Yayın tarihi yaklaştıkça platformla ilgili yeni bilgiler gelirken, son olarak Google Stadia'nın Wi-Fi bağlantısını zorunlu kılacağı ortaya çıktı.

Google Stadia isimli oyun platformuyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 19 Kasım 2019 tarihinde kullanıma sunulması beklenen platformu kullanabilmek için bir Wi-Fi ağına bağlı olmak gerekecek. Şirketin mobil bağlantı desteği de sunacağı belirtiliyor ancak ilk etapta oyunların çalışmasında bir problem yaşanmaması için Wi-Fi şart olacak. Google'ın tavsiye ettiği minimum hızın ise 10 Mbps olduğu belirtiliyor.

GOOGLE STADIA İLE NE DEĞİŞECEK? YENİ NELER SUNUYOR?

Google Stadia sayesinde telefonunuz, bilgisayarınız ya da benzeri akıllı bir cihazınız oyun cihazına dönüşüyor. Yani artık pahalı donanımlar satın alıp en iyi oyunları, en hızlı ve yüksek grafiklerle oynayayım düşüncesinde olduğunuzda yüksek ücretler ödemeniz gerekmeyecek; çünkü donanıma artık ihtiyacınız yok.

Aksine, elinizde bulunan mevcut cihazlarla internet üzerinden her oyunu oynayabileceksiniz. Yani elinizdeki cihazlar aslında sadece görüntü aktarımını ve verdiğiniz komutların karşı sunucuya iletilmesini sağlayacak. Hepsi bu! Donanım ve diğer ekipmanlar karşı tarafta olacağından siz oyun oynarken ne yavaşlık hissedeceksiniz, ne de hızınızdan ödün vereceksiniz. Daha da önemlisi sürekli gelişen donanım piyasasını da takip etmek zorunda kalmayacak olmanız; zira en yeni oyun konsolunu veya ekran kartını satın almanız da gerekmiyor. Stadia platformuna bağlıysanız bir iPhone veya bir akıllı televizyon size oyun dünyasının yeni sihirli kapılarını ardına kadar açıyor.

Google Stadia hizmeti Wi-Fi bağlantısıyla kullanılabilecek

Stadia markasının arkasında Google olduğundan, YouTube ile de bir entegrasyon söz konusu. Örneğin oynadığınız bir oyunda bir yerde takıldınız ve oyunu geçemiyorsunuz. Bu durumda 'Nasıl bu yeri geçebilirim' şıkkını değerlendirip oyunun oynanışını veya ipucu veren videoları anında YouTube üzerinden paylaşılan videolardan görebilme imkanınız olacak. Oyuncuların sık sık 'walkthrough' denilen oyun videolarını izlediği herkesin malumu; bu anlamda Google'ın akıllıca bir hamle yaptığı söylenebilir.

Stadia, yalnız başına da gelmiyor. Google, Stadia ismini taşıyan kontolcülerini de dünyaya duyurdu. Yani oyunları oynarken bu oyun kollarından birine sahip olmanızla her oyunu rahatlıkla oynayabileceksiniz. Oyun kontrolücüsünün üzerinde ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı etkinleştirmeyi sağlayan kısayol tuşları da bulunuyor.

Stadia sayesinde oyunları güncelleme derdiniz de olmayacak; çünkü sunucuya bağlanarak oyun oynadığınızdan karşınızdaki oyun hep en güncel halinde olacak. Şimdi isterseniz Stadia ile ilgili 'rakam'lara gelelim. Stadia ile yapılan testler sonucunda 4K 60 FPS ve hatta HDR desteğinin de bu platformda bulunduğunu söyleyebiliriz. Hatta yakın gelecekte oyun oynarken 8K çözünürlüğü bile yine Stadia üzerinden görebileceğiz; elbette sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan!

Stadia sunucularının gücünden bahseden Google uzmanları, AMD ile yapılan ortak çalışmanın altını çizdi. Bu ortaklıkta geliştirilen özel bir GPU, 10.7 teraflops gücüne ulaşıyor. Bu değer Xbox One X ve PS4 Pro ile de kıyaslandı ve aradaki fark açıkça görülüyor.

GOOGLE STADIA BÜNYESİNDE OYNANABİLECEK OYUNLAR

Cyberpunk 2077
Superhot
Orcs Must Die! 3
Kine
Darksiders Genesis
Watch Dogs: Legion
Gods and Monsters
Mortal Kombat 11
Windjammers 2
Destroy all Humans!
Farming Simulator 19: Platinum Edition
Samurai Showdown
Grid
Attack on Titan 2: Final Battle
Elder Scrolls Online
Borderlands 3

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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