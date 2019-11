Google Stadia aktif hale geliyor, 12 oyun birden geliyor!

Google Stadia sayesinde telefonunuz, bilgisayarınız ya da benzeri akıllı bir cihazınız oyun cihazına dönüşüyor. Yani artık pahalı donanımlar satın alıp en iyi oyunları, en hızlı ve yüksek grafiklerle oynayayım düşüncesinde olduğunuzda yüksek ücretler ödemeniz gerekmeyecek; çünkü donanıma artık ihtiyacınız yok.

Aksine, elinizde bulunan mevcut cihazlarla internet üzerinden her oyunu oynayabileceksiniz. Yani elinizdeki cihazlar aslında sadece görüntü aktarımını ve verdiğiniz komutların karşı sunucuya iletilmesini sağlayacak. Hepsi bu! Donanım ve diğer ekipmanlar karşı tarafta olacağından siz oyun oynarken ne yavaşlık hissedeceksiniz, ne de hızınızdan ödün vereceksiniz. Daha da önemlisi sürekli gelişen donanım piyasasını da takip etmek zorunda kalmayacak olmanız; zira en yeni oyun konsolunu veya ekran kartını satın almanız da gerekmiyor. Stadia platformuna bağlıysanız bir iPhone veya bir akıllı televizyon size oyun dünyasının yeni sihirli kapılarını ardına kadar açıyor.

Stadia markasının arkasında Google olduğundan, YouTube ile de bir entegrasyon söz konusu. Örneğin oynadığınız bir oyunda bir yerde takıldınız ve oyunu geçemiyorsunuz. Bu durumda 'Nasıl bu yeri geçebilirim' şıkkını değerlendirip oyunun oynanışını veya ipucu veren videoları anında YouTube üzerinden paylaşılan videolardan görebilme imkanınız olacak. Oyuncuların sık sık 'walkthrough' denilen oyun videolarını izlediği herkesin malumu; bu anlamda Google'ın akıllıca bir hamle yaptığı söylenebilir.

Stadia, yalnız başına da gelmiyor. Google, Stadia ismini taşıyan kontolcülerini de dünyaya duyurdu. Yani oyunları oynarken bu oyun kollarından birine sahip olmanızla her oyunu rahatlıkla oynayabileceksiniz. Oyun kontrolücüsünün üzerinde ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı etkinleştirmeyi sağlayan kısayol tuşları da bulunuyor.

Stadia sayesinde oyunları güncelleme derdiniz de olmayacak; çünkü sunucuya bağlanarak oyun oynadığınızdan karşınızdaki oyun hep en güncel halinde olacak. Şimdi isterseniz Stadia ile ilgili 'rakam'lara gelelim. Stadia ile yapılan testler sonucunda 4K 60 FPS ve hatta HDR desteğinin de bu platformda bulunduğunu söyleyebiliriz. Hatta yakın gelecekte oyun oynarken 8K çözünürlüğü bile yine Stadia üzerinden görebileceğiz; elbette sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan!

Stadia sunucularının gücünden bahseden Google uzmanları, AMD ile yapılan ortak çalışmanın altını çizdi. Bu ortaklıkta geliştirilen özel bir GPU, 10.7 teraflops gücüne ulaşıyor. Bu değer Xbox One X ve PS4 Pro ile de kıyaslandı ve aradaki fark açıkça görülüyor.

Stadia’ya gelecek oyunlar aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition