Google Squoosh boyutu büyük olan resimleri küçültüyor
Chrome Labs, resimleri internete hazır hale getirmenizi sağlayan bir araç yayınladı. Web tarayıcısı üzerinden çalışan uygulama, resim optimizasyonunu hızlıca yaparak modern web tarayıcılarının yeteneklerini sergilemeyi amaçlıyor. Böylece resimlerinizi hızlıca küçültebiliyorsunuz.
Görsel sıkıştırdığını iddia eden aldatıcı siteler bir yana, Google büyük boyutlu görsellere de savaş açmış durumda. Ancak yayınlanan yeni bir uygulama bu sorunu ortadan kaldıracağa benziyor. Squoosh bir kez yüklendikten sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor, çünkü tüm işlemleri web tarayıcısında gerçekleştiriyor. Google, aracın en iyi Chrome ile çalıştığını söylüyor ancak mobil tarayıcılar dahil, herhangi bir tarayıcıyla kullanmanız mümkün.
Squoosh ile resimleri farklı amaçlar için optimize edebiliyorsunuz. Desteklenen dosya türleri arasında OptiPNG, MozJPG, WebP, and Browser PNG, JPG ve WebP bulunuyor. Resmin boyutlarını değiştirmek, renk paletini küçültmek; yumuşatma, dithering gibi gelişmiş seçenekleri kurcalamak, mümkün. Optimizasyonun sonucunu gerçek zamanlı olarak görebiliyor, kaydıracı sürükleyerek resmin önceki ve sonraki halini karşılaştırabiliyorsunuz.
Optimize edilen resmi sol alttaki düğmeyi kullanarak bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz.
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