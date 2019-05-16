Google Rivet ile çocuklar okumayı öğrenecek
Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulaması Google Rivet, doğru okuma beceresini kazandırmak için geliştirildi. Henüz beta aşamasında olan uygulama, okulda verilen eğitimin yanı sıra okuma konusunda sıkıntı çekmeye devam eden çocukların telaffuzlarını iyileştirecek, doğru okuma beceresini artıracak.
Google, okuma konusunda yetersiz olan çocukların imdadına yetişiyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan Google Rivet isimli bu uygulama, sadece Android cihazlarda değil, iOS platformlarında da yakında boy gösterecek. Uygulama, ilk olarak çocuklardan bir kitap seçmesini istiyor. Ardından çocuk seçtiği bu kitabı okurken, Google ise okuma sırasında işittiği herhangi bir hata olduğunda çocuğu uyarıyor.
Uygulama ekranında çocuğun doğru telaffuzu nasıl yapması gerektiği de paylaşılırken, uygulamayla ilgili tek kötü haber ise Türkiye'de aktif olmaması. Google, bu konuda herhangi bir bilgi paylaşmazken, ilerleyen safhalarda Google Rivet'in dünya genelinde kullanıcılara sunulacağı söylenebilir.
Ücretsiz olarak indirilebilecek uygulamayla ilgili videoyu izlemek için aşağıdaki YouTube bağlantısından faydalanabilirsiniz.
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