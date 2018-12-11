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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
11.12.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Google resmen kapatıyor! Milyonlarca kullanıcı için bir dönemin sonu...

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Google resmen kapatıyor! Milyonlarca kullanıcı için bir dönemin sonu...

Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisini, yeni bir sistem açığı bulması nedeniyle belirlenen tarihten önce kapatma kararı aldı.

Google, bu yeni sistem açığının 52,5 milyon kullanıcıyı etkilediğini açıkladı. Şirket, sistem açığının, hesap gizli olsa bile, kullancıların isim, e-posta adresi, meslek ve yaşını, üçüncü şahıslara açık hale getirdiğini duyurdu.

Bu yeni açığın sistemi Kasım ayından itibaren etkilemeye başladığı belirtildi.

Şirket, Ekim ayında bir sistem açığı sonucu 500 bin kullanıcının bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesinin ardından Google+ servisini kapatacağını duyurmuştu.

Yeni sistem açığının ardından kapanış tarihi öne çekildi.

Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı David Thacker, "Bu yeni sistem açığının keşfedilmesiyle, Google+ API'larını (uygulama programlama arayüzlerini) kapatmayı hızlandırma kararı aldık. Bu önümüzdeki 90 gün içerisinde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

Thacker, Google çalışanlarının sistem açığını rutin testler sırasında bulduklarını ve açığın kötü niyetli kişilerce kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

Google, önceki sistem açığını Mart ayından beri bilmesine rağmen kamuoyuna Ekim ayında açıklaması nedeniyle eleştirilmişti.

Şirket ise açıklamasında, olayın kamuoyuna duyurulmayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtmişti.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurmuştu.

CEO Sundar Pichai ABD Kongresi'nde ifade verecek

Yeni sistem açığına ilişkin açıklama, Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin ABD Kongresi'nin bir komitesinde ifade vermesinden bir gün önce geldi.

Sundar Pichai, arama motorunun algoritmasındaki taraflılık iddialarına yanıt verecek.

Google'ın CEO'suna, şirketin Çin ile ilgili hedefleri ve şirketin kadın çalışanlarına muamelesi de sorulacak.

Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini talebiyle Kasım ayında dünya genelinde iş bırakma eylemine gitmişti.

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