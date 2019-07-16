Google Plus'ı kapatan Google yine bir sosyal medya kanalı açıyor
Google Plus'ın yeterince ilgi görmemesi ve son zamanlarında güvenlik zafiyeti bulunmasından dolayı apar topar kapatılan Google Plus'ın ardından Google pes etmişe benzemiyor. Google'ın yeni bir sosyal platform üzerinde çalıştığı, hatta testlere başladığı ortaya çıktı.
Google, Shoelace adında yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalışıyor. Ancak şirketin bu kez hedef noktası doğrudan Facebook'a rakip olmak değil, daha çok etkinlikler için bir platform geliştirmek. Bölge tabanlı çalışması beklenen ve şimdilik New York'ta az sayıda kullanıcı arasında test süreci devam eden Shoelace uygulamasını kullanabilmek için davetiye almak gerekiyor. Tıpkı Gmail ve diğer Google servislerinde olduğu gibi davetiyesini alan ücretsiz olarak uygulamayı deneyimlemeye başlıyor.
iOS ve Android için yayınlanacak olan Google Shoelace, Android 8 ve iOS 11 altı işletim sistemi sürümlerinde çalışmayacak.
Peki Google Shoelace ile ne yapılabilecek? Bu platform, etkinlik oluşturma, etkinliklerini paylaşma, oluşturulan etkinliklere tanıdık ve yabancı kişileri davet edebilmek için kullanılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, ilgilendikleri alanları ve olayları filtreleyebiliyorlar ve bu sayede isterlerse sadece ilgili aktiviteleri görüntüleyebiliyorlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle