Google Plus kapatılıyor! Son uyarı yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle Plus kapatılıyor! Son uyarı yapıldı
GeriTeknoloji Google Plus kapatılıyor! Son uyarı yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Google Plus kapatılıyor! Son uyarı yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google Plus kapatılıyor! Son uyarı yapıldı

Google'ın başlarda büyük umutlar bağladığı; ancak istediği sonucu alamadığı sosyal medya platformu Google Plus için ölüm fermanı imzalandı. Platformun Ağustos ayında kapatılacağı açıklanmıştı; ancak güvenlik açığının ortaya çıkması ve kullanıcıları tehdit eder hale gelmesiyle bu tarih Nisan ayına çekildi.

Google Plus'ın kapatılacağı zaten biliniyordu; ancak güvenlik açığının tespit edilmesi Ağustos ayında beklenen kapatılma işlemini daha erken bir tarihe çekilmesini zorunlu kıldı. Nisan ayı içinde Google Plus'In fişi tamamen çekilecek ve artık kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamayacak. Tespit edilen güvenlik açığının 50 milyonu aşkın kullanıcıyı tehdit eder hale gelmesi Google'ın bu kararı almasında baskın rol oynadı. 

2 Nisan tarihinde kepenklerini indirmesi beklenen Google Plus'ın sınırlamaları ise bu tarihin çok öncesinden başlıyor. Örneğin 4 Şubat tarihinden itibaren kişisel hesabınızı kullanarak Google Plus sayfası oluşturamayacak ya da etkinlik oluşturup arkadaşlarınızla paylaşamayacaksınız.

GOOGLE PLUS İLE GİRİŞ YAPTIĞINIZ TÜM HESAPLARI DEĞİŞTİRİN

Bu nedenle herhangi bir siteye veya uygulamaya giriş yapmak için Google+ hesabınızı kullanıyorsanız, giriş yönteminizi acilen değiştirmeniz gerekiyor.

Instagram'da bir hesabın gizliliği nasıl anlaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Instagram'da bir hesabın gizliliği nasıl anlaşılır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?