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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 04:34, Son Güncelleme:

Google Plus kapatıldı; skandal gün geçtikçe büyüyor!

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Google Plus kapatıldı; skandal gün geçtikçe büyüyor!

Google'ın güvenlik açıkları nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı Google Plus servisi dünya devinin başını ilerleyen günlerde daha çok ağrıtacağa benziyor.

Geçtiğimiz gün Google, bir hata sonucu 500,000 hesabı etkisi altına alan bir veri sızıntısının Google+ servisindeki kullanıcı verilerini internete açtığını açıklayarak sosyal medya servisini kapatma kararı aldığını belirtmişti.

Google, bununla birlikte bu durumun Mart ayında keşfedilmesine rağmen ekibin aylar boyunca gizlemeyi tercih ettiğini de belirtti. Google'a göre bu tercihin sebebi, kullanıcı verilerinin kötüye kullanıldığı konusunda bir kanıtın bulunmaması ve hangi hesapların bu açıktan etkilendiğinin belli olmaması.

Fakat bu açıklamaların aksine Google, durumu yasal inceleme endişesi ve medyanın bu durumu sansasyonel olarak nitelemesine duyduğu korku nedeniyle de gizlemiş olabilir.

Buna rağmen Google'ın korktuğu başına gelecek gibi görünüyor. Almanya Veri Koruma Komisyonu, konu ile ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Bloomberg'in raporuna göre komisyonun başında bulunan Johannes Caspar, komisyonunun konu ile ilgili çalışma yürüttüğünü fakat bu noktada kendilerine Google'dan direkt olarak bir açıklama yapılmadığını belirtiyor. İrlanda'nın gizlilik komisyonunun da konu ile ilgili teknoloji devinden bir açıklama beklediği de raporlara yansıyan detaylardan.

Bu büyük gizlilik sorunu şu an yaşansaydı, Avrupa'da uygulanan sıkı GPDR (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) kanunları çerçevesinde bu konu farklı bir şekilde eline alınacak ve Google çok ağır cezalara maruz kalacaktı. Ancak bu gizlilik sorununun GPDR yasalarının yürürlüğe alınmasından önce, yani Mart ayında yaşanmış olması; kanunların geriye doğru işlememesi esası sebebiyle Google'ı bu cezalardan kurtaran tek etken.

Google, Google+ verilerinin sızdırılmasının ardından şirketin yeni veri koruma yöntemlerine başvurduğunu ve Facebook'a rakip olarak geliştirilen medya ağının yakın bir tarihte tüketici konumunda kullanıcılara kapanacağını açıkladı. Görünüşe göre servis, bir şekilde firmalara hizmet vermeye devam edecek.

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