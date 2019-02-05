Google Plus kapanıyor! Peki kişisel bilgilerimize ne olacak?
Google Plus, Nisan ayında kepenk indiriyor; bir daha açılmamacasına. Hal böyle olunca kafalarda hayli karışık: Google Plus'ta paylaşılan ve kullanıcılara ait veriler ne olacak? Google'ın bu konuda bir reçetesi var mı?
Malumunuz günümüzde en çok konuştuğumuz konu ‘veri’. Dünya henüz internet çağının getirdiği ve getireceği tehlikelerin farkına varmamışken, Facebook ve Google gibi dev şirketler büyülü sonsuz evrende bir hakimiyet oluşturdu. Kullanıcılar, kişisel verilerini bu sosyal medya platformlarına gönüllü olarak teslim etti. Sonrasında da geçen yıl yaşanan Facebook’un o vahim açıklaması ile büyük bir sarsıntı yaşandı.
Ardından bir başka darbe de internet devi Google’dan geldi. Google Plus’ta kullanıcılarının kişisel verileri, üçüncü taraf geliştiricilere 2015 ile 2018 yılı arasında yetkisiz erişim izni verildiği hatası ortaya çıktı. Dünyadaki 52.5 milyon kullanıcıyı etkileyen güvenlik açığının keşfedilmesi, internetteki tehlikelerin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
2018 sonu itibarıyla dünyadaki her iki insandan birinin internete giriyor. Dünya nüfusunun yarısının karşı karşıa olduğu sosyal medya platformlarındaki güvenlik açıkları bugünlerde en çok tartıştığımız hadiselerden biri oldu.
Maalesef Google Plus tarafından yaşanan bu gelişme de, bu konuda acilen birşeyler yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Google, yaşanan bu güvenlik açığı nedeniyle sosyla medya platformu Google Plus’ı kapatacağını duyurdu. İnternet devi, bu platformu Ağustos 2019’da kapatacağını duyurmuştu. Ancak sonraki açıklamasında bu tarihi geri çekti. Yapılan açıklamada, Google Plus’ta yer alan bireysel hesaplar 2 Nisan 2019’dan itibaren kapatılacak. Pazartesi’den itibaren ise Google Plus oturum açma düğmeleri kapatılacak. Google Plus’ta profil, sayfa, etkinlik gibi işlemler oluşturulamayacak.
Peki, bu platform kapatıldığında kişisel verilerimizin karşı karşıya olduğu tehlike sona erecek mi? Google Plus’taki kişisel verilerimiz ne olacak?
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