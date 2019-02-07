Google Play Store'dan onlarca uygulama apar topar yayından kaldırıldı
Google, kötü amaçla kullanıldığı tespit edilen 29 uygulamayı Google Play mağazasından apar topar kaldırdı.
Son zamanlarda artış gösteren zararlı uygulamalara karşı teknoloji şirketlerinden çeşitli önlemler alınıyor. İstenmedik sonuçlar doğuran kötü amaçlı 29 uygulama Google Play üzerinden kaldırıldı. Bu listede oldukça popüler olan uygulamalar da bulunuyor.
Google Play mağazasından güvenerek indirdiğimiz 29 uygulamanın zararlı içerikler barındırdığı belirlendi. Bu durum karşı önlem alan Google, 29 uygulamayı Google Play mağazası üzerinden kullanıcıların fotoğraflarını çaldığı gerekçesiyle kaldırıldı.
Google'ın kaldırdığı 29 uygulamanın isimleri ise şöyle: Pro Camera Beauty, Cartoon Art Photo, Emoji Camera, Artistic effect Filter, Art Editor, Beauty Camera, Selfie Camera Pro, Horizon Beauty Camera, Super Camera, Art Effects for Photo, Awesome Cartoon Art, Art Filter Photo, Art Filter Photo Effects, Cartoon Effects, Art Effect, Photo Editor, Wallpapers HD, Magic Art Filter Photo Editor, Fill Art Photo Editor, Art Flip Photo Editing, Art Filter, Cartoon Art Photo, Prizma Photo Effect, Cartoon Art Photo Filter, Art Filter Photo Editor, Pixture, Art Effect, Photo Art Effect, Cartoon Photo Filter.
Trend Micro tarafından zararlı olduğu tespit edilen bu uygulamalardan herhangi biri cihazınızda bulunuyorsa kaldırmanız da fayda var.
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