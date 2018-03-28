Google Play Store'da zararlı yazılım tehlikesi

Güvenlik şirketlerinden SophosLabs, Android cihazlarda yer alan bazı uygulamaların içerisinde Malware virüsü olduğunu açıkladı. Bu virüslerin tespit edilmesiyle birlikte Google'a hemen bir bildirim gitti ve o uygulamalar direkt kaldırıldı. Ancak, sorun tamamen sona ermiş değil; çünkü bu virüsü barındıran uygulamalar, 500 bin kez indirilmiş.

Virüsler, 7 uygulamada yer alıyor. Bunlardan 6'sı QR kod okuyucu uygulaması, diğer bir uygulama ise akıllı pusula uygulaması. Andr/HiddnAd-AJ adlı klasörü mesken tutan virüsler, şirketin, Google Play Store için hazırladığı Play Protect adlı korumayı da başarıyla geçmiş.