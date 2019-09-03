Google Play Store'da videolar otomatik oynamaya başlıyor
Google'ın popüler uygulama mağazası Google Play Store'da bir dizi değişikliğe gidiliyor. Bu değişikliklerden biri de Google Play Store'de yer alan uygulamaların tanıtım videolarının otomatik oynamaya başlayacak olması. YouTube videolarında olduğu gibi Google Play Store'da da videolar otomatik oynayacak; ancak sessiz olacak.
Google, uygulama mağazası Google Play Store'da dikkat çeken bir yenilik yapmaya hazırlanıyor. Henüz kullanıcılara sunulmuş olmasa da, ilerleyen haftalarda tüm Android kullanıcıları bu değişiklikleri görmeye başlayacak. Bu değişikliklerden biri de Google Play Store'da bulunan uygulama tanıtım videolarıyla ilgili. Bu videolar artık otomatik oynayacak ve oynarken de sessiz modda olacak. Bu değişikliğin YouTube'ta videoların otomatik olarak sessiz oynaması ile aynı mantığa dayandığını söyleyebiliriz.
Örneğin Google Play Store'a girdiniz ve bir oyun indireceksiniz. O oyunların ekran görüntülerine bakmanın yanı sıra artık sayfasını açtığınız anda video oynamaya başlayacağı için oyunun nasıl olacağını daha iyi anlayabileceksiniz.
Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan değişikliğin içerik üreticilerine fazlasıyla destek olacağına vurgu yapılırken, daha fazla sayıda kullanıcının içerikleri kolayca keşfedebilmesine olanak vereceğine dikkat çekildi.
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