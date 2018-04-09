Google Play Store'da ülke değiştirmenin yolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.04.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

Google Play Store'da ülke değiştirmenin yolu

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Google Play Store'da ülke değiştirmenin yolu

Google Play Store'da ülke veya bölge ayarı değiştirilir mi; değiştirilirse bu nasıl yapılır?

Google Play Store, kullanımı kolay, içerik bakımından zengin ve güvenli bir mağaza hizmeti. Ancak ya farklı bir ülkeye taşınırsanız ne olur? Yaşadığınız bölgeyi değiştirdiğinizde fatura bilgileri için Play Store'un doğru sürümüne erişmeniz gerekebilir. Ayrıca bazı uygulama ve oyunlar yasaklanabilir veya kullanıma açılabilir. Farklı bir bölgede yasak olmayan bir uygulamaya erişmek istiyor da olabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken bazı uyarılar bulunuyor.

Google Play Store'da Ülke veya Bölge Nasıl Değiştirilir?

Android cihazınızda Play Store uygulamasını açın.
Sol menüyü kaydırın ve Hesap seçeneğini seçin.
Ülke değiştirme seçeneğine erişiminiz varsa, bu menüde bir Ülke ve profil girişi görürsünüz.
Bu Ülke kategorisine dokunun ve yeni ülkenizi seçin.
Uyarı mesajını gözden geçirin ve değişikliği kabul edin. Ülkeleri değiştirdikten sonra, o bölge için Play Store'a göz atmakta özgürsünüz.
Bu seçenek maalesef herkese görünmeyebilir. Tahminlere göre Play Store bu seçeneği sunmadan önce IP adresinizde bir değişiklik var mı onu kontrol ediyor. Bu da istediğiniz zaman ülke/bölgenizi değiştiremeyeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca bu ayarı değiştirirken şu önemli uyarı ile karşılaşıyorsunuz: "Şu an geçerli olan ödeme şekillerinizi veya Play Balance'ı kullanamazsınız, ayrıca bir daha ülkenizi değiştirmek için 365 gün beklemeniz gerekiyor."

Google Play Storeda ülke değiştirmenin yolu

Kısacası gerçekten farklı bir ülkeye taşındıysanız bu özelliği kullanmanızı tavsiye ediyoruz. VPN ile bu seçeneği açmanız mümkün olabilir, ancak 365 gün boyunca yeni bölge ayarına kilitli kalmak çok büyük bir eksi.

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