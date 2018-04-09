Google Play Store'da ülke değiştirmenin yolu

Google Play Store, kullanımı kolay, içerik bakımından zengin ve güvenli bir mağaza hizmeti. Ancak ya farklı bir ülkeye taşınırsanız ne olur? Yaşadığınız bölgeyi değiştirdiğinizde fatura bilgileri için Play Store'un doğru sürümüne erişmeniz gerekebilir. Ayrıca bazı uygulama ve oyunlar yasaklanabilir veya kullanıma açılabilir. Farklı bir bölgede yasak olmayan bir uygulamaya erişmek istiyor da olabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken bazı uyarılar bulunuyor.

Google Play Store'da Ülke veya Bölge Nasıl Değiştirilir?



Android cihazınızda Play Store uygulamasını açın.

Sol menüyü kaydırın ve Hesap seçeneğini seçin.

Ülke değiştirme seçeneğine erişiminiz varsa, bu menüde bir Ülke ve profil girişi görürsünüz.

Bu Ülke kategorisine dokunun ve yeni ülkenizi seçin.

Uyarı mesajını gözden geçirin ve değişikliği kabul edin. Ülkeleri değiştirdikten sonra, o bölge için Play Store'a göz atmakta özgürsünüz.

Bu seçenek maalesef herkese görünmeyebilir. Tahminlere göre Play Store bu seçeneği sunmadan önce IP adresinizde bir değişiklik var mı onu kontrol ediyor. Bu da istediğiniz zaman ülke/bölgenizi değiştiremeyeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca bu ayarı değiştirirken şu önemli uyarı ile karşılaşıyorsunuz: "Şu an geçerli olan ödeme şekillerinizi veya Play Balance'ı kullanamazsınız, ayrıca bir daha ülkenizi değiştirmek için 365 gün beklemeniz gerekiyor."





Kısacası gerçekten farklı bir ülkeye taşındıysanız bu özelliği kullanmanızı tavsiye ediyoruz. VPN ile bu seçeneği açmanız mümkün olabilir, ancak 365 gün boyunca yeni bölge ayarına kilitli kalmak çok büyük bir eksi.



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