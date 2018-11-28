Google Play Store değişti! İşte son hali
Google'ın milyonlarca kullanıcının hizmetinde olan uygulama mağazası Google Play Store sessiz sedasız değişikliğe gitti. İşte karşınızda yeni Google Play Store...
Google Play Store'da önemli değişiklikler yapıldı. İlk başta uygulamaların puanlandığı ve yorumların yer aldığı kısım, materyal tasarıma uygun olarak yenilendi. Öncelikle puanlamalar yine çizgi grafik şeklinde kaldı ancak tek renk yeşil olmak üzere yuvarlatılmış hatlara büründü. Oyunun kontrol ve oynanışıyla ilgili puanlamalar ise yuvarlak tasarımdan normal metin şekline çevrildi.
En önemli yeniliklerden birisi ise yorumların puanlamalara göre listelenebilmesi denebilir. Eskiye oranla daha temiz ve düzenli bir görünüm kazanan uygulama, kullanıcılardan da oldukça fazla beğeni almış durumda.
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