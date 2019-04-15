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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.04.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Google Play Store değişiyor! işte yeni görüntüsü

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Google Play Store değişiyor! işte yeni görüntüsü

Google'ın uygulama mağazası Google Play Store sonunda materyal tasarıma geçiş yapıyor. İşte Google Play'in yeni görünümü...

Google'ın Android cihazların vazgeçilmezi olan uygulama mağazası Google Play Store, yeni bir temayı kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bir süredir üzerinde çalışılan yeni materyal tasarım, oldukça şık bir görüntü sunuyor. Ancak bu yeni tasarım sadece Google Play Store'u değil, Google Takvim, Google Home, Google Drive ve Google Hesap Makinesi gibi pek çok Google servisinin görünümünü de değiştirecek.

Google'ın çıkış noktası olan 'sadelik' anlayışının bu yeni temaya da fazlasıyla nüfuz ettiği dikkat çekiyor. 14.5.52 numaralı sürüme yükselen Google Play Store'un kullandığı bu yeni tema ile birlikte yazı tipinin yanı sıra butonlarda da minör dokunuşlar var. 

Google Play Store değişiyor işte yeni görüntüsü

En dikkat çeken yenilik ise hiç şüphesiz Ana Sayfa, Oyunlar, Kitaplar ve Filmler bölümlerinin bulunduğu alt çubuk kısmı... Bugünkü sürümünde bu menüyü tepede görüyoruz. 

Yeni tasarımın kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil; ancak bu ekran görüntülerinin internete sızmasıyla birlikte kullanıcıların yeni materyal tasarımı çok beklemek zorunda kalmayacağı söylenebilir.

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