Google Play Store değişiyor! işte yeni görüntüsü
Google'ın uygulama mağazası Google Play Store sonunda materyal tasarıma geçiş yapıyor. İşte Google Play'in yeni görünümü...
Google'ın Android cihazların vazgeçilmezi olan uygulama mağazası Google Play Store, yeni bir temayı kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bir süredir üzerinde çalışılan yeni materyal tasarım, oldukça şık bir görüntü sunuyor. Ancak bu yeni tasarım sadece Google Play Store'u değil, Google Takvim, Google Home, Google Drive ve Google Hesap Makinesi gibi pek çok Google servisinin görünümünü de değiştirecek.
Google'ın çıkış noktası olan 'sadelik' anlayışının bu yeni temaya da fazlasıyla nüfuz ettiği dikkat çekiyor. 14.5.52 numaralı sürüme yükselen Google Play Store'un kullandığı bu yeni tema ile birlikte yazı tipinin yanı sıra butonlarda da minör dokunuşlar var.
En dikkat çeken yenilik ise hiç şüphesiz Ana Sayfa, Oyunlar, Kitaplar ve Filmler bölümlerinin bulunduğu alt çubuk kısmı... Bugünkü sürümünde bu menüyü tepede görüyoruz.
Yeni tasarımın kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil; ancak bu ekran görüntülerinin internete sızmasıyla birlikte kullanıcıların yeni materyal tasarımı çok beklemek zorunda kalmayacağı söylenebilir.
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