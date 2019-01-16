Google Play için bir dönemin sonu: Hepsi kaldırılıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle Play için bir dönemin sonu: Hepsi kaldırılıyor!
GeriTeknoloji Google Play için bir dönemin sonu: Hepsi kaldırılıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.01.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Google Play için bir dönemin sonu: Hepsi kaldırılıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google Play için bir dönemin sonu: Hepsi kaldırılıyor!

Google Play, önümüzdeki günlerde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Özellikle izin deklarasyon formunu doldurmaksızın çağrı kaydı ve SMS izni almaya çalışan uygulamalar tereddütsüz uygulama mağazasından tamamen kaldırılacak.

Google Play Store için önemli değişiklikler gündemde. Bu kez konu uygulamaların izin deklarasyon formu. Bu formun doldurulması zorunlu ve doldurulmadan uygulama geliştirici çağrı kaydı alamıyor veya SMS izni isteyemiyor. Ancak bu form doldurulmuş olmamasına rağmen geliştiricilerin bu yönde eylemde bulunduğu görülüyor. Bu durumun farkında olan Google ise yeni bir politika belirledi. Bunu da Ekim ayında duyurdu. 

Bu duruma göre bu formu doldurmayanlar çağrı kayıtlarını ve SMS modüllerini kaldırmak durumunda. Bunu yapmayan uygulamalar ise Google Play Store'dan kaldırılacak. Bu duyurunun ardından uygulama sahiplerine 3 ay süre tanındı ve formu dolduranlar tek tek incelendi.

Peki bundan sonra ne olacak? Uygulama yükleyen geliştiriciler bu formu doldurduysa 9 Mart tarihine kadar gerekli incelemeler yapılacak. Hali hazırda uygulaması askıya alınan varsa ya izinleri kaldırıp uygulamayı yeniden yükleyecek ya da uygulamayı yeniden yüklerken Google Play konsol içerisine yakında eklenecek olan aynı formu dolduracak. Bunlar da 9 Mart tarihine kadar sonuçlanacak.

Apple cihazlarda dil ayarı nasıl yapılır? | Teknoloji 101 Teknoloji 101'in bu bölümünde Apple telefonlarda dil ayarı nasıl yapılır bunu gösteriyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?