Google Pixelbook için yolun sonu göründü mü?
Google'ın henüz Türkiye'de satışa sunulmayan Pixelbook serisinin üretimi sürecek mi? Google'ın gelecek planlarında Pixelbook serisi var mı?
Google çalışanlarını laptop ve tablet bölümünden başka departmanlara yerleştiriyordu. Haliyle bu gelişme de 'Google, Pixelbook üretimini durduruyor mu' söylentilerine yol açtı. Ancak Google'a yakın kaynakların The Verge'e verdiği demece göre durum pek de öyle değil.
Google yetkilileri yaptıkları açıklamada yeni notebook ve tabletlerinin yolda olduğunu söyledi. Ancak şirket, bu donanımların varlıklarını doğrulamak dışında detay vermedi. Bu ürünlerin henüz göreceli olarak erken geliştirme dönemlerinde olabilecekleri düşünülürse, bunun pek de sıradışı olduğu söylenemez.
Google bildiğiniz üzere bunlar dışında bir de Android ve Chrome OS platformlarının yerine geçme potansiyeli olan yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fuchsia adlı bu işletim sistemi, tüm platformları birleştirmeyi hedefliyor.
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