Google Pixel model telefonlar için güvenlik güncellemesi yayında
Önde gelen teknoloji şirketlerinden Google, Pixel model telefonlarda görülen hataları gidermek üzere yeni bir güncelleme yayınladı.
Google, Şubat 2019 güvenlik yamasını dün gece itibariyle Pixel kullanıcılarına sundu. Yayınlanan güncelleme ile beraber birçok güvenlik sorunu ve hatalar giderilirken, 42 güvenlik açığı düzeltildi.
Şubat 2019 Android yamasıyla beraber aynı zamanda zararlı PNG dosya yazılımları da çözüme kavuştu. Yapılan güncellemede Pixel cihazlara özel yama sunmayan Google, Linux işletim sisteminde de çeşitli sorunları düzelttiğini açıkladı. Linux tarafında yapılan geliştirmelerin Pixel cihazlar tarafından desteklendiğini de belirtelim.
OTA (Over-the-Air) üzerinden sunulacak olan güncelleme, kısa süre içerisinde Android Pie 9 işletim sistemine sahip tüm Pixel cihazlar için kullanılabilir olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle