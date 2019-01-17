Google Pixel 4'ün ilk görüntüsü yayınlandı
Google'ın bu yıl tanıtacağı yeni telefonu Google Pixel 4'e ait ilk çizim görüntüleri internete sızdı. Bakalım Google bu kez nasıl bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor?
İnternet devi Google'ın henüz Türkiye'de satışa sunulmayan telefon serisi Google Pixel'e yeni bir halka daha ekleniyor. Google Pixel 4, ilerleyen aylarda karşımıza çıkacak; ancak bugünden telefona ait tasarım görüntüsü internete sızdı bile!
Tasarıma bakıldığında çerçevesiz bir ekranla geldiği dikkat çeken Google Pixel 4'te görülen bir diğer farklılık da stereo hoparlör ve geniş çerçevenin yerinin çentiksiz ve tamamen ekrandan oluşan bir yapıya bırakması.
Google'ın bu telefonda da tek kamerayla yetinmesi dikkatlerden kaçmıyor. Şirket, 4 arka kamera sayısına ulaşan telefonların aksine tek kamerada kalmayı Google Pixel 4 modelinde de sürdürüyor.
Ancak tasarım bazında önemli değişikliklerle gelmesi beklenen yeni telefonun bu çizimden ibaret olmadığını, ilerleyen haftalarda daha net görüntülerle karşılaşacağımı da belirtelim.
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