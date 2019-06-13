Google Pixel 4'ün ilk görüntüleri yayınlandı
Google, yeni akıllı telefonu Google Pixel 4 için düğmeye bastı. Google, kendi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Google Pixel 4'ün görüntüleri net bir şekilde ortaya konuldu.
Google Pixel 4 resmen geliyor. Google, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda #Pixel4 hashtag'iyle yeni telefonunun adını ilk kez duyururken, fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. iPhone 11'e benzer şekilde özellikle arka kamera kurulumuyla dikkat çeken Google Pixel 4'ün iki ana kamerası bulunuyor. Galaxy S10 serisi telefonlarda olduğu gibi oval hatlara sahip olan cihaz, USB-C bağlantısını kullanıyor.
6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası sunması beklenen yeni Google telefon, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanması beklenen telefonun ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor.
Google Pixel 4'ün çıkış tarihi henüz belli değil; daha da önemlisi ise daha önceki Pixel modellerinde olduğu gibi bu yeni model de Türkiye'de satışa sunulmayacak.
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