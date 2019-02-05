Google Pixel 4 yolda! İşte yeni telefonda dikkat çekecek yenilikler
Google'ın Türkiye pazarında hiçbir modelini satışa sunmadığı; ancak dünyada ilgi gören telefonları Google Pixel'e yakında yeni bir halka daha ekleniyor. Google Pixel 4 ismini taşıması beklenen yeni Google telefon, bakın hangi özelliklerle dikkat çekecek, rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak?
Google, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Google Pixel 4 ve büyük ekranlı modeli Google Pixel 4 XL ile bu yıla damga vurmak isteyen şirket, en yeni teknolojileri bu telefonlarında kullanmayı planlıyor. Google'a yakın kaynakların iddiasına göre ise Google Pixel 4'te dikkat çekecek yenilikler şöyle:
Öncelikle Google Pixel 4, diğer Pixel model telefonlara göre tasarımsal farklılıklarla gelecek. Bu farkın renklerde, kullanılan malzemede veya kenar tasarımlarında kendini göstermesi mümkün. Ayrıca ekranda damla çentik görebileceğimiz gibi, üzerinde herhangi bir tuş da barındırmayabilir. Elbette kamera performansına da mercek tutmazsak olmaz. Bu noktada Pixel 4'te çok daha gelişmiş bir kamera bizi karşılayacak. Öyle ki, geliştirilmiş video kaydı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimlerini bu telefonda görmek kimseyi şaşırtmayacak.
Yüz tanıma teknolojisiyle gelmesi beklenen Google Pixel 4, önceki modellerde yaşanan bir dizi sorunu da ortadan kaldıracak. Örneğin arka plan uygulama yönetimi nedeniyle arka planda çalışan uygulamaların sık sık kapanması kullanıcılar için bir sorundu. Yani Spotify'a arka planda müzik dinleyen kullanıcının aniden müzik keyfinin durdurulması gerçekten de can sıkıcı bir durum. Tüm bunların asıl sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere RAM yönetiminin bu telefonlarda hayli kötü olmasından başka bir şey değil.
4 GB RAM, bugün için amiral telefonlarda görmememiz gereken bir seviyede. Artık 6 GB RAM'in standartlaşmaya başladığı günümüzde Pixel 4'ün de aşağı kalır yanı olmayacaktır.
Ve elbette pek çok şirketin ciddi yatırımlar yapmaya başladığı 5G teknolojisi, yine Google Pixel 4'le birlikte kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel görünüyor. Her ne kadar bu konuda net bir bilgi bulunmasa da, Google geleceğe dönük bir telefon yapıyorsa 5G'yi atlamayacaktır.
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