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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Google Pixel 4 yolda! İşte yeni telefonda dikkat çekecek yenilikler

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Google Pixel 4 yolda! İşte yeni telefonda dikkat çekecek yenilikler

Google'ın Türkiye pazarında hiçbir modelini satışa sunmadığı; ancak dünyada ilgi gören telefonları Google Pixel'e yakında yeni bir halka daha ekleniyor. Google Pixel 4 ismini taşıması beklenen yeni Google telefon, bakın hangi özelliklerle dikkat çekecek, rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak?

Google, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Google Pixel 4 ve büyük ekranlı modeli Google Pixel 4 XL ile bu yıla damga vurmak isteyen şirket, en yeni teknolojileri bu telefonlarında kullanmayı planlıyor. Google'a yakın kaynakların iddiasına göre ise Google Pixel 4'te dikkat çekecek yenilikler şöyle:

Öncelikle Google Pixel 4, diğer Pixel model telefonlara göre tasarımsal farklılıklarla gelecek. Bu farkın renklerde, kullanılan malzemede veya kenar tasarımlarında kendini göstermesi mümkün. Ayrıca ekranda damla çentik görebileceğimiz gibi, üzerinde herhangi bir tuş da barındırmayabilir. Elbette kamera performansına da mercek tutmazsak olmaz. Bu noktada Pixel 4'te çok daha gelişmiş bir kamera bizi karşılayacak. Öyle ki, geliştirilmiş video kaydı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimlerini bu telefonda görmek kimseyi şaşırtmayacak.

Google Pixel 4 yolda İşte yeni telefonda dikkat çekecek yenilikler


Yüz tanıma teknolojisiyle gelmesi beklenen Google Pixel 4, önceki modellerde yaşanan bir dizi sorunu da ortadan kaldıracak. Örneğin arka plan uygulama yönetimi nedeniyle arka planda çalışan uygulamaların sık sık kapanması kullanıcılar için bir sorundu. Yani Spotify'a arka planda müzik dinleyen kullanıcının aniden müzik keyfinin durdurulması gerçekten de can sıkıcı bir durum. Tüm bunların asıl sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere RAM yönetiminin bu telefonlarda hayli kötü olmasından başka bir şey değil.

4 GB RAM, bugün için amiral telefonlarda görmememiz gereken bir seviyede. Artık 6 GB RAM'in standartlaşmaya başladığı günümüzde Pixel 4'ün de aşağı kalır yanı olmayacaktır.

Ve elbette pek çok şirketin ciddi yatırımlar yapmaya başladığı 5G teknolojisi, yine Google Pixel 4'le birlikte kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel görünüyor. Her ne kadar bu konuda net bir bilgi bulunmasa da, Google geleceğe dönük bir telefon yapıyorsa 5G'yi atlamayacaktır.

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