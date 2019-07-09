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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.07.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Google Pixel 4 XL geliyor! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Google Pixel 4 XL geliyor! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Google'ın yakın gelecekte duyurusunu yapması beklenen telefonlarından Google Pixel 4 XL'ye ait yeni bir görüntü internete sızdı. Cihazın tasarımıyla ilgili oldukça önemli ipuçları veren görüntü, aynı zamanda Google Pixel 4 XL ile iPhone XI arasındaki ilginç benzerliği de ortaya koyuyor.

Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL, dev şirketin karşımıza çıkarmayı planladığı iki yeni telefonu olacak. Şirket, son olarak Google Pixel 3a ve 3a XL adında iki yeni model duyurmuştu; bu modeller Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ye göre daha uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirket, bu kez seriyi bir adım öteye taşıyor. 

Google Pixel 4 XL geliyor Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4 XL, serinin geniş ekranlı olan modeli. İnternete sızan yeni görüntülere bakıldığında ise cihazın tasarımının nasıl olacağı net bir şekilde anlaşılabiliyor. Ancak daha da önemlisi iPhone XI'e ait olduğu iddia edilen ve internete sızan görüntülerle Google Pixel 4 XL'e ait görüntüler oldukça birbirine benzer görünüyor. 
Google Pixel 4 XL geliyor Yeni görüntüsü ortaya çıktı

iPhone XI serisine ait olduğu iddia edilen görüntüler

Google’ın Pixel 4 ailesinde Face ID’ye rakip olacak yeni bir 3D yüz tanıma sistemini dahil edeceği de söyleniyor. Ancak detayları henüz net değil. Ayrıca Çok fazla sensör barındıran cihaz, ince çerçevelerle eşleştirilen büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen oldukça büyük bir üst çerçeve barındırıyor. Sızdırılan bilgiler ise 6.4 inçlik bir ekran boyutunun bizleri beklediğini söylüyor.

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