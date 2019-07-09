Google Pixel 4 XL geliyor! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Google'ın yakın gelecekte duyurusunu yapması beklenen telefonlarından Google Pixel 4 XL'ye ait yeni bir görüntü internete sızdı. Cihazın tasarımıyla ilgili oldukça önemli ipuçları veren görüntü, aynı zamanda Google Pixel 4 XL ile iPhone XI arasındaki ilginç benzerliği de ortaya koyuyor.
Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL, dev şirketin karşımıza çıkarmayı planladığı iki yeni telefonu olacak. Şirket, son olarak Google Pixel 3a ve 3a XL adında iki yeni model duyurmuştu; bu modeller Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ye göre daha uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirket, bu kez seriyi bir adım öteye taşıyor.
Google Pixel 4 XL
Google Pixel 4 XL, serinin geniş ekranlı olan modeli. İnternete sızan yeni görüntülere bakıldığında ise cihazın tasarımının nasıl olacağı net bir şekilde anlaşılabiliyor. Ancak daha da önemlisi iPhone XI'e ait olduğu iddia edilen ve internete sızan görüntülerle Google Pixel 4 XL'e ait görüntüler oldukça birbirine benzer görünüyor.
iPhone XI serisine ait olduğu iddia edilen görüntüler
Google’ın Pixel 4 ailesinde Face ID’ye rakip olacak yeni bir 3D yüz tanıma sistemini dahil edeceği de söyleniyor. Ancak detayları henüz net değil. Ayrıca Çok fazla sensör barındıran cihaz, ince çerçevelerle eşleştirilen büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen oldukça büyük bir üst çerçeve barındırıyor. Sızdırılan bilgiler ise 6.4 inçlik bir ekran boyutunun bizleri beklediğini söylüyor.
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