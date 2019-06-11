Google Pixel 4 resmen geliyor! İlk görüntüleri ortaya çıktı
Dünya devi Google'ın yeni nesil Pixel serisi telefonu Google Pixel 4 için geri sayım başladı. Yeni cihaza ait ilk görüntüler internete sızarken, yeni Google telefonun hangi özelliklerle geleceği bugünden belli oldu.
Google'ın Türkiye'ye ısrarla getirmediği akıllı telefon serisi Google Pixel markasına yeni bir halka daha ekleniyor. Son olarak Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL adında bütçe dostu iki telefonu tanıtan şirket, bu kez Google Pixel 4 ile çıtayı bir üst kademeye taşımaya hazırlanıyor. Google, yeni telefonuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmasa da, şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler doğrultusunda cihazın ilk görüntüleri ortaya çıkmış durumda.
Google Pixel 4 olduğu iddia edilen fotoğrafların kaynağı daha önce yeni jenerasyon iPhone fotoğraflarını da sızdıran isim olan Mukul Sharma. Twitter hesabından yapılan paylaşıma bakıldığında Google Pixel 4'ün simsiyah bir kasayla geldiği dikkat çekerken, arka yüzünde ise ikili kamera kurulumu görülüyor.
6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası sunması beklenen yeni Google telefon, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanması beklenen telefonun ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor.
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