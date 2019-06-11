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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Google Pixel 4 resmen geliyor! İlk görüntüleri ortaya çıktı

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Google Pixel 4 resmen geliyor! İlk görüntüleri ortaya çıktı

Dünya devi Google'ın yeni nesil Pixel serisi telefonu Google Pixel 4 için geri sayım başladı. Yeni cihaza ait ilk görüntüler internete sızarken, yeni Google telefonun hangi özelliklerle geleceği bugünden belli oldu.

Google'ın Türkiye'ye ısrarla getirmediği akıllı telefon serisi Google Pixel markasına yeni bir halka daha ekleniyor. Son olarak Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL adında bütçe dostu iki telefonu tanıtan şirket, bu kez Google Pixel 4 ile çıtayı bir üst kademeye taşımaya hazırlanıyor. Google, yeni telefonuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmasa da, şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler doğrultusunda cihazın ilk görüntüleri ortaya çıkmış durumda. 

Google Pixel 4 olduğu iddia edilen fotoğrafların kaynağı daha önce yeni jenerasyon iPhone fotoğraflarını da sızdıran isim olan Mukul Sharma. Twitter hesabından yapılan paylaşıma bakıldığında Google Pixel 4'ün simsiyah bir kasayla geldiği dikkat çekerken, arka yüzünde ise ikili kamera kurulumu görülüyor.

Google Pixel 4 resmen geliyor İlk görüntüleri ortaya çıktı

6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası sunması beklenen yeni Google telefon, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanması beklenen telefonun ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor. 

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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