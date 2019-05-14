Google Pixel 4 nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Google Pixel 4 nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte ilk görüntü
Google'Ä±n merakla beklenen telefonlarÄ±ndan Pixel 4, yeni bir sÄ±zÄ±ntÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. Dev ÅŸirketin yeni amiral gemisi Galaxy S10 serisine benzer bir tasarÄ±mda olacak.Â
Telefon sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±yla tanÄ±nan SlashLeaks, Google Pixel 4 hakkÄ±nda yeni bir gÃ¶rsel paylaÅŸtÄ±. Elde edilen sÄ±zÄ±ntÄ±da Pixel 4'Ã¼n Galaxy S10 serisine benzer bir tasarÄ±mda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Yani Google'Ä±n yeni amiral gemisinde kamera deliÄŸi yer alacak.Â
BildiÄŸiniz Ã¼zere Pixel 3 modelinde herhangi bir Ã§entik yer almÄ±yordu. AnlaÅŸÄ±lan Google yeni bir tasarÄ±m anlayÄ±ÅŸÄ± oluÅŸturacak. PaylaÅŸÄ±lan gÃ¶rselde sÃ¶z konusu telefonunÂ Google Pixel 4 deÄŸil, Pixel 4 XL olabileceÄŸi de belirtiliyor. Bununla beraber Pixel 4'Ã¼n tekli Ã¶n kameraya Pixel 4 XL'Ä±n ise Ã§ift Ã¶n kamerayla geleceÄŸi konuÅŸuluyor.Â
Bu iddialarÄ±n doÄŸruluÄŸu ise henÃ¼z bilinmiyor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde orta segmente konumlandÄ±rÄ±lan Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL piyasaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Merakla beklenen Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL'Ä±n ne zaman tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± ise bilinmezliÄŸini koruyor.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle