Google Pixel 4 için geri sayım sürüyor: Kutusu ortaya çıktı
Google'ın uzun bir süredir beklenen yeni amiral telefonları Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL için sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Cihazın tanıtımından günler önce kutusu ortaya çıktı.
Google Pixel 4'ün görüntüleri daha önce internete düşmüştü. Şimdi ise merakla beklenen akıllı telefonun ürün kutusuna ait görüntüler sızdırıldı. Bu sayede cihazın bazı özellikleri ve kutu içeriği hakkında bir takım bilgiler ortaya çıktı.
Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL'nin ardından Google'ın gündeminde yeni telefonları Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL var. Bugüne dek pek çok sızıntı sayesinde bazı özellikleri ortaya çıkan yeni cihazlarla ilgili yayınlanan yeni görüntüler ise cihazın iskeletini iyiden iyiye akıllarda şekillendiriyor. Arka planında "P4" görseli bulunan telefon, kavisli kenarlarıyla dikkat çekiyor.
Kameralarını arka yüzünde, son dönemde çokça görmeye başladığımız gibi kare şeklinde ayrılmış bir alanda toplayan telefonda, arka yüzeyde başka bir detay ise Google'ın logosu oluyor.
Tekrar ön yüze geldiğimizde, Pixel 4'ün de tıpkı Pixel 3 gibi ekran çerçevelerini kaldırmayacağını görmek mümkün. Son telefonunda da kamera ve ahizeyi çerçeve üzerinde tutmaya devam edecek gibi duran Google, Pixel 4'ü 15 Ekim tarihinde yani bugün tanıtacak. Buna ufak bir ipucu da, yine arka plan görselinde yer alan tarih bilgisi oluyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle