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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.03.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Google Pixel 4 geliyor! İşte böyle görünüyor

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Google Pixel 4 geliyor! İşte böyle görünüyor

Google'ın bu yıl Google i/o etkinliğinde ilk kez dünyayla paylaşması beklenen yeni telefonları Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL için geri sayım sürüyor. Diğer yandan yeni telefonun tasarımının nasıl olacağı da belli oldu.

Google Pixel 3 serisine kadar şirket, tek kameralı telefonda ısrarına devam etti. Samsung başta olmak üzere pek çok telefon üreticisi ise 4 kameralı telefonla kamerada telefonlara boyut atlatırken, son olarak Nokia 9 Pureview ile 5 kameralı telefonu da gördük. Ancak Google Pixel 4 ile birlikte Google da bu akıma kendini kaptırmak durumunda kalmışa benziyor; zira ortaya çıkan yeni tasarım görüntülerine bakıldığında Google Pixel 4'ün arka yüzünde çift kamera bulunduğu dikkat çekiyor.

Ancak daha da önemlisi cihazın ön yüzünde de çift kamera bulunması ve Samsung Galaxy S10 serisinde olduğu gibi ön kameraların ekrana gömülü olarak gelmesi. Bu anlamda Google Pixel serisinin en radikal değişikliğe uğramış modeli de sayılabilecek Google Pixel 4'ün Pixel 4 XL adında daha büyük ekranlı modeli de satışa sunulacak.

Google Pixel 4 geliyor İşte böyle görünüyor

Parmak izi okuyucusu cihazın arka yüzünde görünmüyor; bu nedenle Google'ın telefonlarda yeni yeni görmeye başladığımız ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanması bekleniyor. Ancak parmak izi sensörünün telefonun güç tuşuna entegre edilme ihtimali de yok değil.

Nokia 9 PureView: 5 kameralı telefona merhaba!Nokia, uzun zamandır beklenen 5 kameralı telefonuyla sahalara geri döndü. İşte 5 kameralı Nokia telefonun özellikleri... Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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