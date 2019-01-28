Google Pixel 3'ün kamerası iPhone X'i geride bıraktı
Google'ın Türkiye'de satışa sunulmayan; ancak dünyada ilgi gören akıllı telefonu Google Pixel 3'ün kamerası ile iPhone X'inki karşı karşıya geldi. Ancak beklentilerin aksine iPhone X'in kamerası Google'ın telefondan fazlasıyla geride kaldı!
Google, geçtiğimiz aylarda resmi duyurusunu yaptığı telefonu Google Pixel 3 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kampanyası kapsamında telefonunun kamerasını iPhone X ile kıyaslayan şirket, ilginç sonuçları dünyayla paylaştı.
Google’ın Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Marvin Chow tarafından yayınlanan reklam ile birlikte Google Pixel 3’ün Night Sight modunun iddialı yönü ortaya çıkarılırken, düşük ışıklı ortamlarda cihazın oldukça net görüntüler elde edebildiği görülüyor.
Bunun aksine iPhone X'lerde ise loş ortamlarda çekilen görüntüler çok da başarılı sonuçlar vermiyor. Apple'ın bu nedenle iOS 13 ile birlikte Gece Modu'nu aktif hale getireceği ve eklenen bu özel yazılım sayesinde gece çekimlerinde yaşanan bu sorunun ortadan kaldırılacağı konuşuluyor.
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