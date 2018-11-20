Google Pixel 3'lerin bu kez kamerasında problem çıktı!
Google'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni telefonu Google Pixel 3'te ortaya çıkan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez telefonun kamerasında problem çıktı.
Google Pixel 3 serisi telefonlarda yeni bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Pixel 3 sahipleri, telefonlarının kamera uygulamasını açtıklarında “kritik hata” aldıklarını ve kamerayı kullanamadıklarını, üçüncü taraf yazılımların ise kameraya bağlanamadığını kaydediyor.
Hatayı gidermek için telefonu kapayıp açmak da yeterli olmuyor. Telefon yeniden başlatılsa bile hata her an tekrarlayabiliyor. Kodları inceleyen yazılımcılar, işletim sisteminin bir şekilde kamerayı sürekli kullanılır kıldığını ve uygulamaların donanıma erişememesinden şüpheleniyor.
Hatanın donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu henüz belli değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle