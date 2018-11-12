Google Pixel 3'lerde yeni sorun: Şarj olurken aşırı ısınıyor
Google'ın en yeni telefonlarından Google Pixel 3'te yeni bir sorun ortaya çıktı. Cihaz şarj olurken aşırı ısınma oluyor ve bu kullanıcıları fazlasıyla tedirgin etmeye yetiyor.
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'de yeni bir teknik sorun ortaya çıktı. Cihazlar, şarj esnasında ele alınamayacak derecede aşırısı ısınma sorunu yaşıyor.
YouTube ve çeşitli forumlar üzerinden sorunlarını dile getiren kullanıcılar, cihazın normal olmayan bir sıcaklığa çıktığını ve hatta kendini kapattığını söylüyorlar. Cihazın şarjda olduğu esnada cihazı kullanırken ve özellikle video görüşmeleri yaparken akıllı telefonun oldukça ısındığını belirten kullanıcılar; 3. parti şarj kablolarında, Google'ın Pixel Standında ve cihazın kendi şarj kablosunda da aynı deneyimi yaşadıklarını dile getirdiler.
Cihazlar yüksek sıcaklıklara ulaştığında kullanıcıya bir bildirim göndererek, cihazın çok ısındığını ve soğuyana kadar performansının düşürüleceğini aktarıyor. Eğer ki cihazın sıcaklığı normal düzeylere gelirse cihaz kullanıcıya bir bildirim daha göndererek, cihazın normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Bazı kullanıcıların belirttiğine göre cihaz şarjda iken, hızlı şarj dahil, ekranın sağ üstünde bulunan pil yüzdesinin düştüğü gözlemlenenler arasında.
Google'dan henüz Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'de ortaya çıkan şarj durumunda oldukça fazla ısınma sorunuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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