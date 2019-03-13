Google Pixel 3'lerde şimdi de mikrofon sorunu çıktı
Google'ın en yeni telefonlarından Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL bir süredir mikrofon sorunuyla gündeme geliyordu. Kullanıcılardan gelen onca şikayete rağmen ortaya çıkan problem halen çözülmüş değil.
Henüz Türkiye'de satışı bulunmayan fakat dünya genelinde oldukça ilgi gören Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL, telefon görüşmesi anında karşı tarafın sesinizi net bir şekilde duyamaması sebebiyle kullanıcılarına sıkıntılar yaşatıyor.
Ortaya çıkan sorunda sesin karşı tarafa yankılı bir şekilde gitmesine karşı kullanıcılar telefonu 4G'den 3G'ye geçirme veya güvenlik modunu açma gibi çözümlere başvuruyor. Fakat bazı kullanıcılar bu tarz yöntemleri denese de problemi ortadan kaldıramadığını belirtiyor.
Yaklaşık Kasım ayından bu yana mikrofon sorunu hakkında şikayetler alan Google'ın yaşanılan problemi çözmek adına halen adım atmaması Google Pixel 3 ve Pixel 3 kullanıcılarını kızdırmış durumda.
GOOGLE PİXEL 3 ÖZELLİKLERİ
5.5 inçlik AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Google Pixel 3 modelinde 18:9 görüntü oranı görüyoruz. Bu bakımdan ilk çerçevesiz telefon dalgasında gördüğümüz ince çerçeve tasarımı kullanılıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu tercih edilirken ön panel Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Snapdragon 845 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri eşlik ediyor. 2915mAh kapasiteli batarya ise QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ön kısımda çift stereo hoparlör en iyi ses deneyimi vadediyor.
Kamera tarafında ise Google, üç hatta dört arka kameralı rakiplerine tek kamera ile meydan okuyor. 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki tek kamera ile son derece iddialı olan Google, ön tarafta ise 8 Megapiksellik çift kamera kurulumuna yer vermiş. Bu 97 derece geniş açılı çift kamera kurulumu sayesinde grup selfielerinizi rahatlıkla çekebileceksiniz.
Ayrıca tek kamera ile Portre modu sunabilen Pixel 3 ailesi, bunu daha da geliştirmiş. Artık göz kapalı çıkma gibi durumları önleyebileceğiniz bir yazılıma sahip olan Pixel 3 serisi, ayrıca görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma yapabileceğini iddia ediyor.
Photobooth özelliği en iyi özçekimler için kullanılırken ayrıca gülen yüz veya göz kırpma gibi hareketlerle otomatik olarak çekim yapıyor. Super res zoom ise birden fazla çekim yaparak yazılım tabanlı en iyi yakınlaştırmayı sunuyor. Google Pixel 3 modeli Android 9 Pie ile piyasaya çıkacak ilk telefon olma özelliğine sahip.
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