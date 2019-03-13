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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.03.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Google Pixel 3'lerde şimdi de mikrofon sorunu çıktı

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Google Pixel 3'lerde şimdi de mikrofon sorunu çıktı

Google'ın en yeni telefonlarından Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL bir süredir mikrofon sorunuyla gündeme geliyordu. Kullanıcılardan gelen onca şikayete rağmen ortaya çıkan problem halen çözülmüş değil.

Henüz Türkiye'de satışı bulunmayan fakat dünya genelinde oldukça ilgi gören Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL, telefon görüşmesi anında karşı tarafın sesinizi net bir şekilde duyamaması sebebiyle kullanıcılarına sıkıntılar yaşatıyor. 

Ortaya çıkan sorunda sesin karşı tarafa yankılı bir şekilde gitmesine karşı kullanıcılar telefonu 4G'den 3G'ye geçirme veya güvenlik modunu açma gibi çözümlere başvuruyor. Fakat bazı kullanıcılar bu tarz yöntemleri denese de problemi ortadan kaldıramadığını belirtiyor.

Yaklaşık Kasım ayından bu yana mikrofon sorunu hakkında şikayetler alan Google'ın yaşanılan problemi çözmek adına halen adım atmaması Google Pixel 3 ve Pixel 3 kullanıcılarını kızdırmış durumda. 

GOOGLE PİXEL 3 ÖZELLİKLERİ

5.5 inçlik AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Google Pixel 3 modelinde 18:9 görüntü oranı görüyoruz. Bu bakımdan ilk çerçevesiz telefon dalgasında gördüğümüz ince çerçeve tasarımı kullanılıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu tercih edilirken ön panel Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 

Snapdragon 845 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri eşlik ediyor. 2915mAh kapasiteli batarya ise QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ön kısımda çift stereo hoparlör en iyi ses deneyimi vadediyor.

Kamera tarafında ise Google, üç hatta dört arka kameralı rakiplerine tek kamera ile meydan okuyor. 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki tek kamera ile son derece iddialı olan Google, ön tarafta ise 8 Megapiksellik çift kamera kurulumuna yer vermiş. Bu 97 derece geniş açılı çift kamera kurulumu sayesinde grup selfielerinizi rahatlıkla çekebileceksiniz.

Ayrıca tek kamera ile Portre modu sunabilen Pixel 3 ailesi, bunu daha da geliştirmiş. Artık göz kapalı çıkma gibi durumları önleyebileceğiniz bir yazılıma sahip olan Pixel 3 serisi, ayrıca görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma yapabileceğini iddia ediyor.  

Photobooth özelliği en iyi özçekimler için kullanılırken ayrıca gülen yüz veya göz kırpma gibi hareketlerle otomatik olarak çekim yapıyor. Super res zoom ise birden fazla çekim yaparak yazılım tabanlı en iyi yakınlaştırmayı sunuyor. Google Pixel 3 modeli Android 9 Pie ile piyasaya çıkacak ilk telefon olma özelliğine sahip.  

İğne deliğinden iplik geçiren robotla tanışınİspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) akıllı robotlar göz doldurdu.NUWA Robotics adlı şirketin yetişkinlere ve çocuklara yardım konseptiyle ürettiği robotlar iğne deliğinden iplik geçirebiliyor. Herhangi bir objeyi tutup taşıyabiliyor.
daha fazla video için

 

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