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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
01.05.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Google Pixel 3a'nın performansı nasıl? İşte ilk test sonuçları

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Google Pixel 3a'nın performansı nasıl? İşte ilk test sonuçları

Google'ın merakla beklenen telefonlarından Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak cihazlardan Pixel 3a performans testinde görüldü.

Hakkında birçok sızıntı bulunan Google Pixel 3a ve Pixel 3a Xl, 7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Google I/O 2019 etkinliği kapsamında kullanıcıların karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde basın görselleri ortaya çıkan Pixel 3a şimdi de Geekbench üzerinde görüldü.  

Bununla beraber cihazın çeşitli özellikleri belli olmuş oldu. Performans testinde tek çekirdekte 1625, çoklu çekirdekte 5206 puan alan Pixel 3a, Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Aynı zamanda telefonun 4 GB RAM ve Qualcom'a ait bir işlemciyle geleceği söyleniyor. 

Snapdragon 670 işlemciden güç alacağı tahmin edilen cihaz, 5.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. 7 Mayıs itibarıyla Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ın tüm özelliklerini sizlere aktarıyor olacağız.

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