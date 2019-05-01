Google Pixel 3a'nın performansı nasıl? İşte ilk test sonuçları
Google'ın merakla beklenen telefonlarından Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak cihazlardan Pixel 3a performans testinde görüldü.
Hakkında birçok sızıntı bulunan Google Pixel 3a ve Pixel 3a Xl, 7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Google I/O 2019 etkinliği kapsamında kullanıcıların karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde basın görselleri ortaya çıkan Pixel 3a şimdi de Geekbench üzerinde görüldü.
Bununla beraber cihazın çeşitli özellikleri belli olmuş oldu. Performans testinde tek çekirdekte 1625, çoklu çekirdekte 5206 puan alan Pixel 3a, Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Aynı zamanda telefonun 4 GB RAM ve Qualcom'a ait bir işlemciyle geleceği söyleniyor.
Snapdragon 670 işlemciden güç alacağı tahmin edilen cihaz, 5.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. 7 Mayıs itibarıyla Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ın tüm özelliklerini sizlere aktarıyor olacağız.
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