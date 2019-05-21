Google Pixel 3a'larda kapanma sorunu ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Google Pixel 3a kapanma sorunu ile gündemde. Birçok kullanıcı Reddit ve Google destek sayfaları üzerinden şikayette bulundu.
Google'ın orta segmente konumlandırılan telefonu Pixel 3a, Google I/O etkinliği kapsamında tanıtılmıştı. Yaklaşık 2 hafta önce kullanıcılarla buluşan cihaz çeşitli şikayetlerle gündeme geldi.
Reddit ve Google destek sayfaları üzerinden şikayetlerini belirten kullanıcılar Pixel 3a'nın gün içinde kendiliğinden kapandığını rapor etti. Söz konusu sorunu çözmek için ise cihaza ” hard reset ” yani donanımsal yeniden başlatma yapılması gerekiyor.
Kapanma sorunu hakkında ise Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil. Hatırlarsanız Pixel 3'te mikrofon ve fotoğraf kaydetmeme hataları görülmüştü. Google'ın sürekli bu tarz sorunlarla gündeme gelmesi kullanıcılarının canını sıkmış gibi gözüküyor.
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