Google Pixel 3a geliyor! İlk görüntüleri internete sızdı
Google uygun fiyatlı telefonları için çalışmalarını sürdürüyor. Merakla beklenen Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ın şimdi de tanıtım görselleri ortaya çıktı.
Google'ın bir süredir sızıntılarla gündeme gelen telefonlarından Pixel 3a ve Pixel 3a XL 7 Mayıs'da kullanıcılarla buluşacak. Tanıtıma az bir süre kala cihazın detayları gün yüzüne çıktı. Pixel 3a Snapdragon 670 işlemciden güç alacakken Pixel 3a XL Snapdragon 710 işlemciye sahip olacak.
Google'ın orta segment sınıfına dahil edeceği telefonları 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla karşımıza çıkacak. OLED ekrana sahip olan modellerin uygun fiyata sunulması bekleniyor. Bunun yanında Pixel 3a ve Pixel 3a XL'nin görselleri ortaya çıktı. Tanıtım görsellerinde her iki cihazında aynı boyutta olduğu görülüyor.
Aynı zamanda Pixel 3a ve Pixel 3a XL'nin kalın çerçeveleri dikkat çeken detaylar arasında. 12MP’lik ana kamera ve 8MP’lik ön kamera ile gelecek olan telefonların siyah, beyaz ve mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması bekleniyor.
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