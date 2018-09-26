Google Pixel 3'a ait yeni görüntüler yayınlandı!
Ekim ayında resmen tanıtılacak iddialı Google Pixel 3 ailesine ait yeni sızıntı görseller internete düştü!
Google, yeni ürünlerini 9 Ekim 2018 tarihinde düzenleyeceği büyük organizasyonla resmen tanıtacak. Google'ın en merakla beklenen ürünü ise açık ara Pixel 3 ailesi... Zira Pixel 3 modelleri, amiral gemisi akıllı telefonlar sınıfında ilginç alternatifler olacak.
Öncelikle şunu vurgulayalım: Pixel 3 ailesi, çentikli bir mimari sunuyor. Şirket çentikli bir yapı sunarak kullanacılara, daha fazla kullanım alanı sunmayı hedefliyor. Çentikli tasarımın henüz tüm uygulamalar tarafından desteklenmediğini belirtelim. Lakin, bahsi geçen telefon bizzat Android'in geliştiricisi Google tarafından üretiliyor. Kısacası gerek Android işletim sistemi gerekse uygulamaların büyük bir çoğunluğu bu uygulamayı destekliyor. Google ile çalışmak isteyen geliştiriciler, çentikli tasarımı kabullenseler fena olmaz gibi gözüküyor.
Büyük firmalara olan yakınlığıyla tanınan Evan Blass ise Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerine ait görselleri paylaştı. Blass'ın iddialarına göre Pixel 3 5,3 inçlik, Pixel 3 XL ise 6,2 inçlik ekranlara sahip. SIM kart girişi Pixel 2'den farklı bir yerde ve alt kısımda konumlanıyor. Tabii ki bu görsellerin yeni Pixel ailesine ait olup olmadığı resmileşmedi. Pixel 3 ailesini resmen tanımak istiyorsak 9 Ekim 2018 tarihini beklememiz şart.
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