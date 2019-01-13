Google Pixel 3 XL bilgisayara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Google Pixel 3 XL bilgisayara dönüÅŸtü!
Google Pixel 3 XL, dÃ¼nya devinin dÃ¼nyaya tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± son telefonu... Bu cihaz iÃ§in piyasaya sÃ¼rÃ¼len bir klavye kÄ±lÄ±fÄ± ise cihazÄ± minik bir 'laptop'a Ã§eviriyor.
Google Pixel 3 XL sahipleri iÃ§in ortaya Ã§Ä±kan bir klavye kÄ±lÄ±fÄ±, oldukÃ§a kullanÄ±ÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Evo Type tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen bu Ã¶zel kÄ±lÄ±f, kÄ±lÄ±f olmanÄ±n Ã§ok Ã¶tesinde telefonu minik bir dizÃ¼stÃ¼ bilgisayara Ã§eviriyor. Standart bir folyo kÄ±lÄ±ftan farksÄ±z olan Evo Type'Ä±n bu kÄ±lÄ±fÄ± Ã¼zerinde fiziksel bir tuÅŸ barÄ±ndÄ±rmÄ±yor. Aksine, dokunmatik sensÃ¶rler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kullanÄ±lÄ±yor.Â
NFC teknolojisini kullanarak kablosuz baÄŸlantÄ± kurabilen kÄ±lÄ±fÄ±n gÃ¼Ã§ tÃ¼ketimi de oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k ve telefonun bataryasÄ±na yÃ¼k bindirmiyor. FiyatÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmayan Ã¼rÃ¼n, aynÄ± zamanda yumuÅŸak dokulu bir kumaÅŸa sahip olduÄŸundan dolayÄ± telefonlar iÃ§in etkili bir koruma da saÄŸlÄ±yor.
Klavye kÄ±lÄ±fÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesi bekleniyor.Â
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