Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL hatalarıyla geliyor
Google'ın amiral gemisi telefonlarından Pixel 3 ve Pixel 3 XL tanıtımından bu yan birçok sorunla gündeme geldi. Söz konusu hatalar halen düzeltilmiş değil.
Türkiye'de satışı bulunmasa da dünya genelinde büyük ilgi gören Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL, bir süredir kullanıcılarından çeşitli şikayetler alıyordu. Google onca şikayete rağmen söz konusu sorunlara halen çözüm bulamadı.
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcılarının sıkıntı çektiği en büyük nokta kamera uygulamasının yavaş açılması. Bu sorun özellikle anlık fotoğraf çekmek isteyenler için can sıkıcı bir hala alabiliyor. Öyle ki bazı kullanıcıları kameranın açılması için 12 saniye beklediklerini belirtiyor.
Pixel 3 kullanıcılarının şikayetçi olduğu durumlardan bir diğeri ise 4 GB RAM kapasitesinin yetersiz kalması. Beraberinde uygulamaların kapandığı, cihazın tekrar başladığı veya cihazın kapatılana kadar tamamen yavaş bir şekilde çalıştığı söyleniyor.
Pixel serisinin temel sıkıntılarından yetersiz Bluetooth performansı Pixel 3 ve Pixel 3 XL içinde geçerli. Örneğin kablosuz bir kulaklık ile müzik dinliyorken gelen sesin, aynı müziği başka bir telefonla dinlendiğinde çok daha yüksek geldiği hakkında onlarca şikayet bulunuyor.
Aynı zamanda Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarda yer alan ekranların parlaklığı kendiliğinden artıp azalabiliyor. Google'ın söz konusu sorunları çözüp çözmeyeceği ise henüz belli değil.
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