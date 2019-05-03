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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL hatalarıyla geliyor

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Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL hatalarıyla geliyor

Google'ın amiral gemisi telefonlarından Pixel 3 ve Pixel 3 XL tanıtımından bu yan birçok sorunla gündeme geldi. Söz konusu hatalar halen düzeltilmiş değil.

Türkiye'de satışı bulunmasa da dünya genelinde büyük ilgi gören Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL, bir süredir kullanıcılarından çeşitli şikayetler alıyordu. Google onca şikayete rağmen söz konusu sorunlara halen çözüm bulamadı. 

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcılarının sıkıntı çektiği en büyük nokta kamera uygulamasının yavaş açılması. Bu sorun özellikle anlık fotoğraf çekmek isteyenler için can sıkıcı bir hala alabiliyor. Öyle ki bazı kullanıcıları kameranın açılması için 12 saniye beklediklerini belirtiyor. 

Pixel 3 kullanıcılarının şikayetçi olduğu durumlardan bir diğeri ise 4 GB RAM kapasitesinin yetersiz kalması. Beraberinde uygulamaların kapandığı, cihazın tekrar başladığı veya cihazın kapatılana kadar tamamen yavaş bir şekilde çalıştığı söyleniyor.

Pixel serisinin temel sıkıntılarından yetersiz Bluetooth performansı Pixel 3 ve Pixel 3 XL içinde geçerli. Örneğin kablosuz bir kulaklık ile müzik dinliyorken gelen sesin, aynı müziği  başka bir telefonla dinlendiğinde çok daha yüksek geldiği hakkında onlarca şikayet bulunuyor. 

Aynı zamanda Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarda yer alan ekranların parlaklığı kendiliğinden artıp azalabiliyor. Google'ın söz konusu sorunları çözüp çözmeyeceği ise henüz belli değil. 

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