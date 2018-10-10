Google Pixel 3 Türkiye'de satışa çıkıyor mu?
Dün gerçekleştirilen etkinlikte duyurulan Google'ın yeni akıllı telefonları Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL ile ilgili en merak edilen soru şu: Google'ın yeni oyuncakları Türkiye'de satışa sunulacak mı?
Google'ın yeni telefonlarının Türkiye'ye gelmesini bekleyenler için dünya devinin kötü bir haberi var. Google’ın bir önceki akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL resmi kanallardan ülkemizde satışa sunulmamıştı. Sadece telefonlar değil, Google’ın benzer nitelikteki cihazları da ülkemizde resmi satış kanallarıyla piyasaya sürülmedi.
Çünkü cihazın piyasaya sürülmesi planlanan 13 ülke arasında Türkiye yok. Telefonun satışa sunulacağı ülkeler: Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, İrlanda, Fransa, Tayvan, İtalya, İspanya, Hindistan ve Singapur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle