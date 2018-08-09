Google Pixel 3 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih
Samsung'un Galaxy Note 9 sızıntılarını "kazara" yayınlamasına alışmıştık. Bu defa da benzer bir hamle Google tarafından geldi. Uzun zamandır beklenen akıllı telefonu Pixel 3 satış tarihini kazara ortaya çıkartan Google, görünüşe göre yeni amiralini 4 Ekim'de satışa sunacak.
Google Pixel 3'ün satış tarihi nasıl ortaya çıktı? YouTube içerikleri üreten ve Türkçemize yeni giren "influencer" stratejisi ile yayın yapan çevrimiçi pazarlama platformu FameBit tarafından yayınlanan ilanda tarih kendini gösterdi. Kanadalı influencerları içeren bir iş ilanı olan bu paylaşımın Google tarafından yapıldığı söyleniyor. Buna göre 4 Ekim tarihinden itibaren Pixel 3 tanıtımı yapacak Kanadalı YouTuberlar şu an aranıyor.
Önce yarın tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 9 ile başlayacak yeni sezon, ardından Apple'ın eylül ayında yapacağı geleneksel lansman ile yeni iPhone'lar ile devam edecek, sonrasında ise Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile olgunlaşmaya başlayacak. Şubat ayında ise Mobil Dünya Kongresi var ve orada de Galaxy S10 ile LG V40 modelleri bekleniyor. Bakalım yeni telefonlar, seleflerinden ne gibi farklar getirecekler; bekliyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 25 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle