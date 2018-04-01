Google Pixel 3 nasıl olacak? İşte yenilenmiş arayüzü

Google Pixel 3'le ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. XDA’dan ortaya çıkarılan görsellere göre yenilenmiş Pixel arayüzünde bazı uygulama ikonları da değişecek. Bu uygulamalardan şimdilik görünenleri şu şekilde: Ayarlar, Telefon, Mesajlar ve Kamera uygulaması. Bunun yanı sıra saf Android‘teki, Google arama bölümünde bulunan mikrofon butonu da, arama çubuğundan ayrılarak ayrı bir butonmuş gibi gösterilmiş.







Google’ın yeni arayüzü hakkındaki detaylar şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde bu arayüzün tamamen ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Zaten yaklaşık 1 ay sonra düzenlenecek etkinlikte Google, Pixel 3’ün yanında bu arayüzünü de gösterecek. Bu arayüzün daha sonra Pixel 2 ailesine de geleceği yüksek ihtimaller arasında yer alıyor.