Google Pixel 3 Lite'ın konsept görüntüleri yayınlandı
Google'un daha düşük fiyatla önümüzdeki aylarda satışa sunmayı planladığı Google Pixel 3 Lite'ın konsept görüntüleri ortaya çıktı.
Google Pixel 3 Lite'a ait kılıf tasarımları internete sızdırıldı. Cihaza ait temel tasarım gövdeleri, önceki sızıntılarla genel anlamda uyuşuyor diyebiliriz. Aynı şeyden, tek kamera kurulumu, arka kasada bulunan parmak izi okuyucusu, ses ve güç butonları dizilimi için de söylememiz lazım.
Bunun dışında üst çerçevede bulunan kulaklık girişi ile, alt çerçevede bulunan Type-C yuvasının konumlandırılmaları da benzer noktalarda. Bunların dışında hoparlör ızgaraları da, tanıdık bir şekilde konumlandırılmış.
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