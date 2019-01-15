Google Pixel 3 Lite XL geliyor! İşte muhtemel özellikleri
Henüz Türkiye pazarında satışı bulunmayan, ancak dünya genelinde kullanıcılardan ilgi gören Google Pixel serisi telefonlara yeni bir halka daha ekleniyor. Google Pixel 3 Lite XL adını taşıması muhtemel yeni telefona ait bazı test sonuçları internete sızdı, cihazın özellikleri az çok belli oldu.
Google, uygun fiyatlı iki telefon modeli üzerinde çalışıyor. Google Pixel 3 Lite ve Google Pixel 3 Lite XL adını taşıması muhtemel bu yeni telefonların aralarındaki fark ise ekran büyüklüğü olacak. Bütçe dostu telefonlar olması planlanan yeni cihazlardan Pixel 3 Lite XL'ye ait benchmark sonuçlarının internete sızmasıyla yeni cihazın 'neye' benzeyeceği de belli oldu.
Foxconn Pixel 3 XL ismiyle listede kendine yer bulan Google Pixel 3 Lite XL, 6 GB RAM ile çalışıyor. Yani Pixel 3 XL'ye göre 2 GB daha fazla RAM kullanıyor. Bu açıdan yeni cihazın düşük bütçeli olması bir yana, daha performanslı bir cihaz olacağı da söylenebilir.
Google Pixel 3 Lite XL, Android Pie yüklü olarak kullanıcılara sunulacak ve işlemci olarak da Snapdragon 710 yongası tercih edilecek.
Bunlar elbette kesin bilgiler değil; ancak bu tip benchmark testleri yeni cihazlarla ilgili genellikle önemli ipuçları veriyor.
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